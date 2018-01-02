Международные эксперты отклонили приглашение министра охраны природы на встречу по проблемам Амулсара

Из электронного письма, отправленного химическим/экологическим инженером Арутом Бронозяном прессе и широкой общественности мы узнали, что он и опытные международные эксперты в горнодобывающей промышленности, представившие содержащий критику доклад о возможной эксплуатации Амулсарского золоторудного месторождения, ответили на приглашение министра охраны природы РА от 15 ноября текущего года – принять участие в совместной встрече-обсуждении с компанией Лидиан в январе 2018 года. В письме министр Арцвик Минасян отмечает, что целью встречи без участия журналистов является обсуждение со специалистами компании Лидиан кислотного дренажа, подземных вод и их влияния на тоннель Воротан-Арпа. Но удивительным является то, что до приглашения министра в прессе уже обсуждалась информация о встрече, как об уже состоявшейся многосторонней договоренности. 1 ноября 2017 года Армянский экологический фронт направил письмо министерству охраны природы, чтобы выяснить, кто именно будет принимать участие в этой встрече. Из содержания письма стало ясно, что министерство распространило информацию о якобы уже утвержденном со стороны всех международных экспертов участии, однако список участников ведомство все еще не могло представить.

В ответе министерства также отмечалось, что встреча не регулируется правовыми нормами, однако сторонами согласовано, что встреча пройдет в закрытом режиме (неизвестно, о каких сторонах идет речь, если согласованного списка участников у министерства нет). Более того, после этого министр охраны природы и его советник в своих интервью продолжили дезинформировать журналистов и общественность, рассказывая о планирующейся встрече как о результате договоренности всех сторон.

Армянский экологический фронт расценивает подобное поведение министерства как информационную клоунаду, не имеющую ничего общего с реальностью.

Тем не менее, из содержания письма от 24 декабря 2017 года, написанного химическим/экологическим инженером Арутом Бронозяном, доктором Андреа Герсоном и доктором Роджером Смартом из консалтинговой компании Blue Minerals Consultancy, доктором Анн Майерт из Buka Environmental и доктором Андре Соболевским из Clear Coast Consulting становится ясно, что международные эксперты отклонили приглашение министра охраны природы РА, указав, что в основе их решения лежат факты о том, что компания Лидиан не дала достоверных ответов на поднятые ими вопросы, и глубокие разногласия сохраняются, ряд проблем, связанных со значительным воздействием на окружающую среду, требуют политических решений и законодательных регулировок, и они не компетентны вести переговоров по этим вопросам.

Армянский перевод ответа международных экспертов представляем вашему вниманию:

«24 декабря 2017г.

Министру охраны природы РА Арцвику Минасяну

Приветствуем Вас,

Этим письмом желаем ответить на приглашение уважаемого министра охраны природы Арцвика Минасяна — принять участие во встрече по проблемам Амулсара. Наша команда опубликовала ряд анализов, содержащих критику по вопросам геохимической и водоочистки этой программы. По поводу этих проблем мы получили ответы от Лидиан и ее консультантов. Несмотря на эти усилия, по-прежнему существуют глубокие разногласия, и мы обеспокоены тем, что этот проект будет иметь значительное долгосрочное воздействие на окружающую среду. Наша начальная аналитическая работа уже была детальной и представляла нашу экспертную оценку по воздействию на окружающую среду и социальную сферу. Затем мы ответили на все возражения Лидиан, представив фактические доказательства, которые были основаны на ссылках авторитетных научных публикаций и примеров из существующих приисков. Мы получили многочисленные возражения по поводу нашей точки зрения, в них мнения представлялись в качестве фактов. Практику, используемую Лидиан и представляемую в качестве лучших критериев в горнодобывающей промышленности, мы, как авторитетные представители этой сферы, вовсе не считаем таковыми. Несмотря на долгую переписку, мы считаем, что Лидиан не приняла нашу критику и не дала достоверных ответов на поднятые нами вопросы. Поэтому мы пессимистично оцениваем перспективы того, что Лидиан когда-либо даст достоверные ответы на поднятые вопросы. Мы внимательно рассмотрели и обсудили приглашение министра охраны природы — встретиться с сотрудниками министерства и представителями Лидиан. Однако мы обеспокоены тем, что наше участие может быть представлено широкой общественности в качестве позитивной оценки протоколу, который будет опубликован в конце этого заседания, даже если в ходе встречи стороны не придут к согласию. И, наконец, мы осознаем, что требующие решений некоторые вопросы являются политическими и законодательными, в частности, касающиеся мероприятий по безопасности. Мы являемся техническими экспертами и не имеем права обсуждать такие нетехнические вопросы.

Основываясь на приведенных выше аргументах, наше консенсусное решение состоит в том, чтобы отклонить это приглашение, потому что мы не уверены, что проблемы планирования и управления дренажами кислых горных пород надлежащим образом получат решения. Вместо этого в течение нескольких дней мы представим вам нашу окончательную оценку этой программы, насколько это возможно, ясно и кратко. Надеемся, что правительство РА и Лидиан серьезно учтут нашу озабоченность и предложения, сделают необходимые изменения перед тем, как начать горнодобывающую деятельность.

С уважением

Арут Бронозян, химический/экологический инженер

Доктор Андреа Герсон, Blue Minerals Consultancy

Роджер Смарт, Blue Minerals Consultancy

Доктор Андре Соболевский, Clear Coast Consulting, Inc.».

Гражданская инициатива Армянский экологический фронт