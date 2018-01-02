По мнению экономиста, низкий экономический рост в прошлом году был манипуляцией

По мнению экономиста Атома Маргаряна, было бы объективно, если бы темпы роста в этом году сопоставлялись не с данными 2016 года, а 2014 и 2015 годов. Об этом экономист заявил 29 декабря в Пресс-клубе «Айели».

По его словам, если проводить сравнение именно так, то картина существенно не изменится по сравнению с теми годами. «Будет 3-3,5%. Прогнозы, с которыми выступало правительство, следует умещать в эти рамки». Маргарян также сказал, что он склонен полагать, что низкий экономический рост в прошлом году где-то был манипуляцией: «Чтобы база была очень низкой, так как вы не можете показать близкий к нулю рост или спад из-за того, что внимательно следят доноры. На этом фоне, да, сегодня у нас есть такая картина [роста]».

Напомним, что согласно данным НСС, в 2017 году экономическая активность составляет 7,3%, а правительство прогнозирует экономический рост более 6%. Атом Маргарян указал, что следует рассмотреть качество экономического роста. «Это не только цифры, качество экономического роста означает его инклюзивность. Другими словами, какова доля участия всех слоев населения в создании этого дохода».

Экономист полагает, что в этом году крупные налогоплательщики были вынуждены уплатить налогов на 20% больше, и, как сказал Маргарян, в этом вы не можете винить правительство. «Вот почему налоговые поступления увеличились. Но когда вы сравниваете факторы экономического роста, вы понимаете, что он вырос по причинам, не зависящим от правительства».