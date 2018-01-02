По мнению экономиста, низкий экономический рост в прошлом году был манипуляцией

По мнению экономиста Атома Маргаряна, было бы объективно, если бы темпы роста в этом году сопоставлялись не с данными 2016 года, а 2014 и 2015 годов. Об этом экономист заявил 29 декабря в Пресс-клубе «Айели».
По его словам, если проводить сравнение именно так, то картина существенно не изменится по сравнению с теми годами. «Будет 3-3,5%. Прогнозы, с которыми выступало правительство, следует умещать в эти рамки». Маргарян также сказал, что он склонен полагать, что низкий экономический рост в прошлом году где-то был манипуляцией: «Чтобы база была очень низкой, так как вы не можете показать близкий к нулю рост или спад из-за того, что внимательно следят доноры. На этом фоне, да, сегодня у нас есть такая картина [роста]».
Напомним, что согласно данным НСС, в 2017 году экономическая активность составляет 7,3%, а правительство прогнозирует экономический рост более 6%. Атом Маргарян указал, что следует рассмотреть качество экономического роста. «Это не только цифры, качество экономического роста означает его инклюзивность. Другими словами, какова доля участия всех слоев населения в создании этого дохода».
Экономист полагает, что в этом году крупные налогоплательщики были вынуждены уплатить налогов на 20% больше, и, как сказал Маргарян, в этом вы не можете винить правительство. «Вот почему налоговые поступления увеличились. Но когда вы сравниваете факторы экономического роста, вы понимаете, что он вырос по причинам, не зависящим от правительства».
Атом Маргарян считает, что неправильно предоставлять налоговые или таможенные льготы для инвестиционных программ компаний: «Поскольку привилегии должны предоставлять высокотехнологичным компаниям, отраслям, предполагающим массовые рабочие места».