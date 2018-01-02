Новые развития: срочное обсуждение в ПАСЕ, новый кандидат в председатели

Проходят обсуждения между руководством ПАСЕ и представителями РФ относительно представительства и вовлеченности российской делегации в Парламентской Ассамблее.

Уже известно, кто будет кандидатом в новые председатели в Парламентскую Ассамблею Совет Европы (ПАСЕ), если, конечно, не будут нарушены договоренности. На зимней сессии ПАСЕ, которая состоится 22-26 января будущего года, ожидается ряд событий, в частности, Парламентская Ассамблея будет выбирать нового председателя и комиссара по правам человека.

Газета «Аравот» обратилась к руководителю делегации Армении в ПАСЕ Арпине Ованнисян с просьбой рассказать, какую политику возьмет на вооружение армянская делегация в связи с этими выборами, уточнена ли ее позиция? Арпине Ованнисян ответила, что армянская делегация, естественно, уже имеет свою позицию относительно кандидатов, однако отметила, что в этот момент не считает целесообразным ее озвучивать.

Затем коснувшись выборов председателя ПАСЕ, сообщила, что согласно действующей в ПАСЕ политической договоренности, очередь занять пост председателя ПАСЕ принадлежит группе социалистов: «Соответствующая подкомиссия Комиссии по правовым вопросам и правам человека уже выбрала кандидатов в комиссары по правам человека и рекомендовала троих кандидатов, получивших максимальное количество голосов, для выборов в Ассамблее. Уже ясно, что социалисты на должность председателя ПАСЕ выдвинут лидера своей группы кандидатуру Микеле Николети. Если политическая договоренность будет соблюдена, то, как такового, выборного процесса, борьбы кандидатов не будет, а, согласно договоренности, будет баллотироваться и избираться кандидат соответствующей группы».

Мы поинтересовались, есть ли опасность, что в ходе зимней сессии новый размах получит процесс формирования азербайджанской группы? Мы напомнили, что по инициативе одного из итальянских делегатов создана новая политическая группа – свободных демократов, однако она не получит финансирование для 2018 года.

Арпине Ованнисян ответила: «Как таковая, «азербайджанская группа», если вы ее так формулируете, уже создана. Она продолжает существовать со всеми теми правами, какие имеют все остальные политические группы. Здесь речь не может идти о получении нового импульса. Время покажет, по какой внутренней повестке она будет действовать».

Новые события произошли и во время состоявшихся недавно в Париже заседаний бюро, комиссий ПАСЕ по мониторингу, по политическим вопросам и демократии, по правовым вопросам и правам человека. Как передает госпожа Ованнисян, благодаря усилиям армянской делегации в комиссии по правовым вопросам было предложено, чтобы генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд в ходе зимней сессии представил комиссии по правовым вопросам информацию относительно последних событий, связанных с Азербайджаном. «В частности, речь идет об обращении Комитета министров в Европейский суд по правам человека для выяснения, нарушил Азербайджан обязательства перед СЕ, или нет?».

Коснувшись обсуждений, состоявшихся в Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам, руководитель армянской делегации в ПАСЕ сказала: «Состоялись также обсуждения по израильско-палестинскому вопросу. Представители Израиля и Палестины, после решения президента США, имели возможность представить их позиции в условиях новых политических реалий. В свою очередь, в комиссии было принято решение занять нейтральную позицию по создавшейся ситуации и срочно провести обсуждения в ходе зимней сессии».

В комиссии ПАСЕ по мониторингу никаких конкретных обсуждений относительно Армении и Азербайджана не было. Как сообщила Арпине Ованнисян, в целом обсуждались события, произошедшие за истекшие десять месяцев, в виде письменных документов. Например, какие решения принимались в отношении стран: «И здесь в текстах решений, касающихся Азербайджана, были введены некоторые ужесточения. Однако, учитывая, что эта комиссия работает в консультативном режиме, более детальной информации я предоставить не могу. В этом контексте опять-таки наша делегация, по сути, приложила некоторые усилия. Что касается бюро ПАСЕ, то проводятся обсуждения между руководством ПАСЕ и представителями РФ относительно представительства и вовлеченности российской делегации в Парламентской Ассамблее».

Татев АРУТЮНЯН

Газета «Аравот»

28.12.2017г