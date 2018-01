Всего с начала протестов в Иране погибли уже по меньшей мере 12 человек

10 человек погибли за последние сутки в ходе антиправительственных протестов в Иране, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на государственное телевидение страны.

Иранские СМИ не уточняют, где и когда погибли люди. Ранее поступали сообщения о шести погибших, в том числе о двух убитых в городе Изе на юго-западе страны.

Всего с начала уличных демонстраций в Иране погибли уже по меньшей мере 12 человек.

Протесты продолжились в новогоднюю ночь, несмотря на воскресные призывы президента Хасана Роухани к порядку.

В своем выступлении Хасан Роухани заявил, что проявление насилия не будет допускаться в ходе акций. При этом президент признал наличие серьезных проблем в экономике страны и рост коррупции.

Роухани заявил, что граждане «полностью свободны выражать свою критику по отношению к власти или протестовать… способами, которые приведут к улучшению ситуации в стране».

Однако насилия избежать не удалось. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона толпы на площади Энкелаб в Тегеране. Крупные акции также прошли в Керманшахе, Хорремабаде, Шахиншехре и Зенджане.

Акции протеста в Мешхеде в минувший вторник стали крупнейшими со времен так называемого «Зеленого движения» в 2009 году.

Как власти отреагировали на протесты?

Хасан Рухани в своем выступлении подчеркнул, что власти не намерены терпеть тех, кто портит общественную собственность, нарушает общественный порядок или призывает к беспорядкам.

Корпус Стражей Исламской революции предупредил протестующих, что им придется столкнуться с «железным кулаком», если беспорядки продолжатся.

За последние несколько дней под арест попали около 400 человек, 200 из которых были арестованы в ночь на понедельник в Тегеране.

Власти продолжают блокировать аккаунты в социальных сетях, которые, по их мнению, используются для организации протестов, в том числе на сайтах Telegram и Instagram.

Как сообщает агентство Франс-пресс, государственное телевидение показывает кадры с протестных акций, однако акцентирует внимание на молодых людях, нападающих на банки или сжигающих иранский флаг.

Персидская служба Би-би-си получила видеозапись, на которой видно, как полиция разгоняет толпу водометами на крупном городском перекрестке.

Что Роухани сказал про Дональда Трампа?

Президент Ирана назвал президента США Дональда Трампа «врагом иранской нации с головы до пят» после того, как Трамп заявил, что иранцы «наконец-то начали понимать, что их деньги и богатства воруются и тратятся на терроризм».

31 декабря Трамп в своем «Твиттере» назвал Иран «государством — спонсором терроризма номер один» и обвинил власти страны в блокировке интернета для борьбы с протестной активностью.

Iran, the Number One State of Sponsored Terror with numerous violations of Human Rights occurring on an hourly basis, has now closed down the Internet so that peaceful demonstrators cannot communicate. Not good!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2017