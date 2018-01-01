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20:28 | Январь 1 2018

Всего с начала протестов в Иране погибли уже по меньшей мере 12 человек

Всего с начала протестов в Иране погибли уже по меньшей мере 12 человек

10 человек погибли за последние сутки в ходе антиправительственных протестов в Иране, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на государственное телевидение страны.

Иранские СМИ не уточняют, где и когда погибли люди. Ранее поступали сообщения о шести погибших, в том числе о двух убитых в городе Изе на юго-западе страны.

Всего с начала уличных демонстраций в Иране погибли уже по меньшей мере 12 человек.

Протесты продолжились в новогоднюю ночь, несмотря на воскресные призывы президента Хасана Роухани к порядку.

В своем выступлении Хасан Роухани заявил, что проявление насилия не будет допускаться в ходе акций. При этом президент признал наличие серьезных проблем в экономике страны и рост коррупции.

Роухани заявил, что граждане «полностью свободны выражать свою критику по отношению к власти или протестовать… способами, которые приведут к улучшению ситуации в стране».

Однако насилия избежать не удалось. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона толпы на площади Энкелаб в Тегеране. Крупные акции также прошли в Керманшахе, Хорремабаде, Шахиншехре и Зенджане.

Акции протеста в Мешхеде в минувший вторник стали крупнейшими со времен так называемого «Зеленого движения» в 2009 году.

Как власти отреагировали на протесты?

Хасан Рухани в своем выступлении подчеркнул, что власти не намерены терпеть тех, кто портит общественную собственность, нарушает общественный порядок или призывает к беспорядкам.

Корпус Стражей Исламской революции предупредил протестующих, что им придется столкнуться с «железным кулаком», если беспорядки продолжатся.

За последние несколько дней под арест попали около 400 человек, 200 из которых были арестованы в ночь на понедельник в Тегеране.

Власти продолжают блокировать аккаунты в социальных сетях, которые, по их мнению, используются для организации протестов, в том числе на сайтах Telegram и Instagram.

Как сообщает агентство Франс-пресс, государственное телевидение показывает кадры с протестных акций, однако акцентирует внимание на молодых людях, нападающих на банки или сжигающих иранский флаг.

Персидская служба Би-би-си получила видеозапись, на которой видно, как полиция разгоняет толпу водометами на крупном городском перекрестке.

Что Роухани сказал про Дональда Трампа?

Президент Ирана назвал президента США Дональда Трампа «врагом иранской нации с головы до пят» после того, как Трамп заявил, что иранцы «наконец-то начали понимать, что их деньги и богатства воруются и тратятся на терроризм».

31 декабря Трамп в своем «Твиттере» назвал Иран «государством — спонсором терроризма номер один» и обвинил власти страны в блокировке интернета для борьбы с протестной активностью.

К чему могут привести протесты?

Касра Наджи, Персидская служба Би-би-си

В Иране наблюдаются широкие и бурные проявления недовольства на фоне повсеместных репрессий и экономических трудностей: как выяснила Персидская службы Би-би-си, средний иранец за последние 10 лет стал на 15% беднее.

В протестах участвуют в основном относительно небольшие группы молодых мужчин, которые требуют свержения клерикального режима.

Акции распространились на небольшие города по всей стране и могут продолжать расти.

При этом очевидного лидерства в протестной среде не наблюдается. Лидеры оппозиции в Иране давно подвергаются репрессиям или высылаются из страны.

Некоторые демонстранты требуют возвращения монархии, а живущий в США сын бывшего иранского шаха Реза Пехлеви выпустил заявление в поддержку протестных акций. Однако, скорее всего, он так же далек от понимания того, куда приведут эти протесты, как и все остальные.

Персидская служба Би-би-си вещает из Лондона и запрещена в Иране, где ее сотрудники и их семьи регулярно подвергаются преследованиям со стороны властей.

Что произошло в 2009 году?

Массовые демонстрации, получившие название «Зеленого движения», были поддержаны миллионами сторонников оппозиции, выступавшими против спорной победы на выборах президента Махмуда Ахмадинежада.

В ходе волны протестных акций были убиты как минимум 30 человек, еще тысячи попали под арест. Это была крупнейшая вспышка протестной активности в Иране после Исламской революции 1979 года.

Фото — ВВС

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Рубрики: Международные

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