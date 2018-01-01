Трамп пообещал «потрясающий» 2018 год для США

Голос Америки. Прощаясь с 2017 годом на роскошной вечеринке в своем частном поместье, президент Дональд Трамп предсказал, что 2018-й будет «потрясающим годом».

Трамп заявил в воскресенье, что фондовый рынок продолжит расти, и что компании будут и дальше возвращаться в США «ускоренными темпами». Он также напомнил о некоторых достижениях, включая налоговую реформу, разрешение на бурение нефтяных скважин в Национальном арктическом заповеднике, а также исключение требования о наличии обязательной медицинской страховки из законодательства о здравоохранении.

«Это будет фантастический 2018 год», – заявил одетый в смокинг Трамп, когда он вошел в сверкающий позолотой зал в своем особняке Мар-а-Лаго в сопровождении первой леди Мелании Трамп и их сына Бэррона.

Комментируя заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына о том, что у него на рабочем столе установлена ядерная кнопка, Трамп сказал: «Посмотрим».

Среди гостей, собравшихся в украшенном зале, были старшие советники Белого дома Иванка Трамп и Джаред Кушнер, сыновья Трампа Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший, а также министр финансов Стивен Мнучин.

После вступления в должность президент Трамп часто посещает принадлежащую ему коммерческую недвижимость. Он отказался отстраниться от своей строительной и отельной империи, что вызвало критику со стороны экспертов по этике.

Ранее в тот же день Трамп выпустил посвященное себе видео, в котором напомнил о главных, с его точки зрения, достижениях в его первый год в должности, сопроводив видео выдержками из его выступлений. Он также говорил об американской исключительности.

В видео продолжительностью более трех минут сцены встреч Трампа с военнослужащими, пограничниками и мировыми лидерами сопровождаются энергичным саундтреком, на фоне которого он говорит: «Мы породили современный мир, и мы будем формировать завтрашний мир твердостью и умением американских рук».

Трамп упомянул об успешном назначении судьи Верховного суда, своих усилиях по сокращению нормативных актов и своей большой победе в сокращении налогов, которое он ошибочно охарактеризовал как «крупнейшее сокращение налогов в истории нашей страны».

Трамп сопроводил видео новогодним обращением: «Какой это был год, и мы еще только начинаем. Вместе мы снова сделаем Америку великой. С Новым годом!!»

Позднее он опубликовал еще один твит, наполненный присущей ему риторикой: «По мере того, как наша страна стремительно становится сильнее и умнее, я хочу пожелать всем нашим друзьям, сторонникам, врагам, ненавистникам и даже очень нечестным фейковым СМИ счастливого и здорового Нового года. 2018 год будет великим годом для Америки!»

Белый дом сообщил, что Трампа проинформировали о мерах безопасности, которые принимались по всей стране в канун нового года, и что он будет продолжать следить за этой работой.

В воскресенье Трамп выразил соболезнования жертвам стрельбы в пригороде Денвера, в результате которой был убит заместитель шерифа и ранены шесть человек, включая четырех заместителей. Он написал в Твиттере: «Мы любим наших полицейских и сотрудников правоохранительных органов. Да благословит Бог их всех!».

Фото — Голос Америки