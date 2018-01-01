Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:39 | Январь 1 2018
19:39 | Январь 1 2018

Таможенный кодекс ЕАЭС вступил в силу с 1 января

Таможенный кодекс ЕАЭС вступил в силу с 1 января

1 января 2018 года вступил в силу Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) от 11 апреля 2017 года

Ранее все пять стран Евразийского экономического союза ратифицировали Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС и направили в Евразийскую экономическую комиссию уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления международного договора в силу.

Одновременно со вступлением в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года прекращает действовать Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2009 года, а также ряд международных соглашений, регулировавших таможенные правоотношения и заключенных на этапе Таможенного союза.

Пресс-релиз

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Рубрики: Экономика

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