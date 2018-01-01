Казахстан впервые возглавил Совет Безопасности ООН

Казахстан в понедельник, 1 января, впервые стал председателем Совета безопасности ООН. Среди приоритетов Астаны в этом статусе, в частности – продвижение интересов Центральной Азии, противодействие терроризму, достижение мира без ядерного оружия, урегулирование глобальных конфликтов и устранение угрозы глобальной войны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел Казахстана, передает Радио Свобода.

По инициативе Астаны в Совбезе ООН впервые состоится официальная церемония установки флагов стран, которые избраны новыми непостоянными членами Совета до конца 2019 года: Кот-д’Ивуара, Кувейта, Нидерландов, Перу, Польши и Экваториальной Гвинеи.

Казахстан — один из восьми непостоянных членов Совбеза ООН, срок его членства истекает 31 декабря 2018 года. Столько же Астана будет председательствовать в Совете. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью Совета, обеспечивает его бесперебойную работу при содействии Секретариата ООН, а также выступает с заявлениями от имени Совета.

Фото — Радио Свобода