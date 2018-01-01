На четвертый день протестов в Иране Хасан Роухани признал право народа на критику правительства: иранские СМИ

Голос Америки. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что народ страны имеет право на протест и критику в адрес правительства. Эти слова прозвучали в первом публичном заявлении иранского президента в связи с общенациональными протестными выступлениями против истеблишмента, продолжающимися уже четвертый день.

Как сообщили иранские государственные СМИ, Рухани выступил с этим примирительным заявлением по поводу протестующих в обращении к своему кабинету в воскресенье. Одновременно они процитировали слова иранского президента о том, что участникам выступлений следует сосредоточиться на проблемах страны и улучшению жизни народа.

В сходном заявлении, размещенном в «Твиттере» на фарси, Роухани подчеркнул, что массовые беспорядки и разрушение общественной собственности неприемлемы.

Крупнейшие антиправительственные выступления в Иране после протестов, развернувшихся в стране после президентских выборов 2009 года, продолжались и в воскресенье, когда сотни людей присоединились к уличным манифестациям, проходящим в различных частях страны.

На одной из видеозаписей, направленных Персидской службе «Голоса Америки», видны протестующие, опрокидывающие полицейский автомобиль на одной из центральных улиц Тегерана.

В своем воскресном выступлении, переданном государственными СМИ, президент Ирана подверг критике президента США Дональда Трампа. Он заявил, что президент США «не имеет права» сочувствовать иранскому народу, поскольку несколько месяцев назад он назвал Иран «террористической» страной.

Ранее в воскресенье Трамп заявил в «Твиттере», что иранский народ, в конце концов, начинает понимать, как его деньги и благосостояние разворовываются и разбазариваются на терроризм». Трамп добавил, что его администрация «очень внимательно следит» за любыми нарушениями прав человека иранскими властями, отвечающими на протесты.

Трамп подчеркнул, что политика США базируется на том, что он назвал ясным представлением об иранской диктатуре, ее роли как спонсора терроризма и ее продолжающейся агрессии на Ближнем Востоке и во всем мире. Однако он не использовал термина «террористический» по отношению к Ирану как стране или к иранскому народу.

Ранее в воскресенье иранские власти блокировали для жителей страны доступ к соцсети Instagram и мессенджеру Telegram. Блокирование, носящее, по словам иранского государственного телевидения, временный характер, призвано, как утверждают власти, служить «поддержанию мира» в момент, когда в стране ширятся демонстрации. Многие их участники использовали мессенджеры, чтобы загрузить фотографии и видеозаписи с манифестаций или поделиться ими.

Исполнительный директор Telegram Павел Дуров сообщил в «Твиттере» в воскресенье, что блокирование произошло после того, как руководство компании отказалось закрыть мессенджер в ответ на требование иранского правительства.

Иранский священнослужитель Аятолла Мохсен Араки заявил тысячам участников проправительственной демонстрации в Тегеране, что «враг» хотел бы использовать соцсети и экономические трудности для раздувания новых беспорядков».

На снимке — 30 декабря 2017 г. Проправительственная демонстрация в Тегеране (Фото — Голос Америки)