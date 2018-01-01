Поздравительное послание Президента Сержа Саргсяна по случаю праздников Нового Года и Святого Рождества

Уважаемые граждане Республики Армения!

Дорогие соотечественники!

За несколько минут до того, как мы попрощаемся с 2017 годом, хочу выразить вам благодарность. Я благодарен воину и мирянину Армении, представителям интеллигенции и предпринимателям, всем-всем за самоотверженный труд, патриотизм и терпение. Та вера, которую мы все имеем по отношению к будущему нашего народа и страны, пусть придаёт нам силы и в новом году.

В этот момент мы с нашими семьями собрались вокруг праздничных столов. Все мы мысленно подводим итоги уходящего года, благодарим Бога. Давайте же встретим 2018 год, преисполнившись позитива дружбы и родства!

2017 год был годом упорной работы и реализации серьёзных программ. Темп широкомасштабных изменений не снизился. Более того, мы продвигали их с ещё большей решительностью. Те положительные результаты, которые мы имели в этом году, в первую очередь, — ваши достижения. И нам вместе ещё многое предстоит сделать, чтобы укрепить основы государственности и общества Армении.

Наши амбиции велики, и мы будем последовательны в их реализации. Продолжим неуклонно отстаивать права и интересы Арцаха. Работа властей должна быть ощутимой и осязаемой для каждого гражданина Армении, должна всем нам придавать чувство уверенности. У нас чудесная страна, и мы должны гордиться тем, что являемся гражданами такой страны.

Дорогие соотечественники!

В 2017 году мы избрали новое Национальное Собрание. Политическая борьба была острой, однако атмосфера была конструктивной. Мы избежали вражды и разделения противостоящих лагерей. Это важнее, чем то, кто сколько процентов набрал. Это ещё одна здоровая тенденция, которую мы должны перенести из уходящего года в новый год. Взаимное уважение, терпимость и солидарность отныне должны быть постоянными проводниками политической жизни Армении.

В наступающем году мы доведём до завершения нашу работу по переходу к новой системе управления. По примечательному совпадению в 2018 году мы будем праздновать 100-летие основания Республики Армения. С уверенностью можем утверждать, что подходим к этому юбилею с более прочными и состоявшимися государственно-общественными структурами.

Вместе мы вернём в Армению наших покинувших страну родственников. Они вернутся, поскольку на Родине — в Армении увидят ещё большую область для работы и самореализации. Цель нашей работы одна: открыть новые горизонты и возможности, создать широкое поле деятельности для каждого гражданина Армении.

Дорогие соотечественники!

В 2017 году мы придали новый импульс делу укрепления наших вооружённых сил. В результате осуществляемых изменений провожающие сына в армию родители должны быть уверены, что он служит в отлично организованных и имеющих исключительный порядок вооружённых силах.

Давайте пожелаем нашим военным доброй службы. Давайте выразим им благодарность за то, что охраняют наш покой.

Прибавляется ещё один год к насчитывающему многие тысячи лет прошлому Армении и к истории нашей молодой независимой государственности. Пусть в 2018 году продолжит укрепляться триединство Армения-Арцах-Диаспора, будут неприступны наши границы и гостеприимны наши очаги!

Давайте вместе поднимем бокалы и пожелаем мира нашей стране Армении, передадим тепло и крепость нашим семьям. И давайте всегда помнить, что основа нашего государства — семья. Пусть всегда царит атмосфера любви, счастья, заботы и взаимопонимания в доме каждого из нас.

Поздравляю с Новым Годом и Святым Рождеством!

Пресс-служба Президента Армении