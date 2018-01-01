С Новым Годом! Добро пожаловать, 2018-ый!

Дорогие читатели!

Уходящий год был трудным в нашем резко меняющемся мире. В то же время, это был год надежды. Надежды на то, что все лучшее, что мы задумали и мы можем — станет реальностью.

Наша страна — Армения — на распутье, и зависит от каждого из нас, какой путь ей предопределен. Мы отвергаем фатализм, но верим в Провидение, которым нам и нашему поколению дано сделать нашу страну лучше, сделать нашу страну лучшей для армян — не только граждан Армении, наших соотечественников, но и армян Диаспоры — будущих поколений репатриантов.

Мы уверены, что в 2018-ый год Армения и Арцах вступают уверенными шагами, с оптимизмом и с большой верой в достойное будущее! Да, мы можем!

Поздравляем от всего сердца с Новым Годом! Пусть 2018-ый год принесет вам и нашей стране мира, прежде всего, и как можно больше причин для искренней радости. И да поможет нам Бог.

Редакция Русской версии «Аравот»