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12:32 | Январь 1 2018

Broadwayworld написал о профессионализме и мастерстве Артура Элбакяна: видео

Broadwayworld написал о профессионализме и мастерстве Артура Элбакяна: видео

Broadwayworld обратился к теме успехов нашего американского соотечественника Артура Элбакяна. В частности, он написал, что после успеха в Нью-Йорке и Монреале пьеса Артура Элбакяна «Мой сумасшедший Шекспир» была представлена в Лос-Анджелесе.

9 ноября в театре «Алекс» Артур Элбакян устроил замечательный и незабываемый праздник театра. В этот день исключительной красивой и профессиональной премьерой спектакля «Мой сумасшедший Шекспир» Артур Элбакян объявил о создании «Театра народов Америки». Это своеобразная театральная площадка, которая объединит театральную культуру разных народов, живущих и занимающихся творчеством в Соединенных Штатах.

Спектакль коротко можно охарактеризовать так. Это прекрасное доказательство прекрасных постановок  в исполнении современного театра. Прекрасное сценическое оформление и скромное присутствие на сцене, несомненно, великого актера нашего времени, точнее, скромная актерская игра, без патетических излияний. Исключительный актерский профессионализм, мастерство. Продолжительные аплодисменты зрителя говорят об успехе выступлений Артура Элбакяна. Долгих лет и больших успехов Театру народов Америки.

Фотографии — из www.broadwayworld.com.

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Рубрики: Культура

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