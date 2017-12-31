Три черных лебедя – 2018: Андрей Пионтковский

Известный российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, подводя итоги 2017-го и прогнозируя развития в новом, 2018-ом году, в статье «Три черных лебедя – 2018», опубликованной на сайте Радио Свобода, пишет:

1. Русский триллион

В 2017 году русский язык обогатился не только тусовочным словечком «хайп» и новыми оттенками прилагательного «токсичный», но и словосочетанием «Русский триллион», которое станет центральным в российском и мировом политическом дискурсе в первые же месяцы или даже недели 2018 года. Вспорхнув со страниц моей статьи «Блудный триллион», оно уже вошло в риторику участвующих в шоу-«выборах» персонажей.

Зюганов и Грудинин вслед за Илларионовым и Пионтковским требуют возвращения русского триллиона, Жириновский грозится даже объявить Западу войну, чтобы тот вернул деньги, украденные российскими олигархами-чиновниками. Единосправороссы и прочая путинская прислуга доказывают, что Владимир Владимирович давно требовал от олигархов вернуть деньги из офшоров и что, следовательно, знаменитая секция 241 о персональных санкциях – это и есть, по большому счету, План Путина. Тема «русского триллиона», так некстати возникшая на самом старте, казалось бы, рутинного переназначения кремлевского лидера, теперь уже никуда не уйдет из русской жизни до своего драматического разрешения. Каким не лебедем даже, а орлом взвился уже на ней появившийся как бы из ниоткуда Павел Грудинин, раскручиваемый на всех каналах!

Подготовленные многолетней просветительской работой оппозиции и всем опытом собственной жизни 100% рядовых граждан России не сомневаются в факте грандиозного разграбления страны ее правителями (0,8–1,3 триллиона частных активов россиян в США, примерно 0,5 в Великобритании и т. д.) и требуют справедливого возмещения и возмездия. Пропагандисты Кремля, не в силах отрицать феномен ограбления тысячелетия, неуклюже пытаются вывести за скобки этого преступления вождя «Русского мира» – он-де не по этому делу, он вообще по ночам играет в хоккей на Красной площади, а днем штудирует научные труды по совокуплению глистов и увлеченно пересказывает их женской аудитории. Но устами младенца самовыдвиженец Путин был взвешени найден очень легким: дяденька, ты совсем не такой хороший, как в телевизоре. Догадка ребенка будет подтверждена большим массивом оперативной информации в Кremlin Report, который должен быть представлен Конгрессу США до 2 февраля 2018 года. Вот циркулирующий в Вашингтоне рабочий список фронтменов В. Путина, хранящих его личные активы (по предварительным оценкам, до четвертушки русского триллиона): Сечин И., Греф Г., Богданов В., Ротенберг А., Ротенберг Б., Ротенберг И., Ролдугин С., Плехов А., Акимов А., Шамалов Н., Шамалов К., Шеломов М., Шамалов Ю.,Тимченко Г., Кабаева А., Махмудов И., Бокарев А., Горелов Д., Колбин П., Кожин В., Петров Г., Кумарин В., Смирнов В., Малышев А., Трабер И., Васильев С., Ковальчук Ю., Ковальчук Б., Фурсенко А., Мячин В., Кузьмин С., Носков О., Уланов А., Шестаков В., Ледовских В., Пономаренко А., Резник В., Могилевич С., Фирташ Д.

Все усилия российской дипломатии в ближайший месяц будут направлены на то, чтобы убедить «американских партнеров» не включать в Kremlin Report Путина и его личную финансовую гвардию, а оттоптаться исключительно на олигархах ельцинского помета: потаниных, прохоровых, авенах и фридманах. Метод убеждения традиционный – шантаж и предложение крыши. На этот раз речь идет о жизни и смерти, и лубянская операция «Ядерный офшор» будет запущена на полную мощность.

2. Корейский апокалипсис

Талантливейшие северокорейские ученые и инженеры в который раз за последние полтора года обрадуют где-то в середине января все прогрессивное человечество еще каким-нибудь удивительным технологическим достижением. Взорвут, например, термоядерный заряд над Тихим океаном. Весь мир в панике начнет считать минуты, оставшиеся до ядерного апокалипсиса. Кто ударит первым – Дональд Трамп по Пхеньяну или Ким Чен Ын по Нью-Йорку? Не растеряется только один человек, и вы знаете имя этого человека. Он полетит без охраны в сопровождении только своего православного духовника Тихона в самую опасную на земном шаре точку, в Пхеньян. Через сутки Владимир и Тихон, усталые но довольные, степенно спустятся с трапа самолета во Владивостоке. Владимир в высоко поднятой ладони будет сжимать – как некогда Невилл Чемберлен по возвращении из Мюнхена – какую-то бумажонку: «Мир на Дальнем Востоке на все времена! Мой друг Ын готов вести при моем посредничестве переговоры с моим другом Доном. Переговоры начинаются завтра в Москве в отеле Ritz-Karlton. Товарищ Ын согласился приостановить на время переговоров дальнейшие испытания ракетного и ядерного оружия. Он удовлетворен уже достигнутым КНДР потенциалом возмездия».

Благодарный мир спасенный почтительно склонится к ногам шантажиста, как это уже было в 2013 году после «химического разоружения» Башара Асада. Таков на сегодня план Кремля, но он не будет реализован, потому что последняя внешнеполитическая карта Путина бита.

Во-первых, в Вашингтоне уже разобрались в замысле операции «Ядерный офшор» и прекрасно представляют себе суть назойливо предлагаемой Путиным «помощи». Во-вторых, как мне представляется по целому ряду разведпризнаков, США и Китай постепенно продвигаются к той Большой сделке по Корее, контуры которой которой ваш покорный слуга обрисовал несколько месяцев назад в статье «Корейская шкатулка»: «Ситуация на корейском полуострове позволяет США и Китаю найти этюдное решение, устраивающее всех. Ни Южная Корея, ни США не стремятся к объединению Корейского полуострова. Но им очень нужна его денуклеаризация. Китай хочет сохранить свое влияние в Северной Корее, которую он рассматривает как своего рода буферную зону. Нетрудно увидеть, что стратегические цели сторон вполне совместимы. После того, как США и Китай откровенно договорятся о конечном результате разрешения корейского кризиса, сценарий его достижения станет для них чисто технической задачей. Уже не опасаясь перспективы появления у себя под боком объединенной Кореи и американских войск в придачу, добрый китайский следователь сможет значительно увеличить экономическое и политическое давление на Пхеньян. Если этого будет недостаточно, то злой американский следователь, уже не опасаясь перспективы военной конфронтации с «китайскими добровольцами», сможет позволить себе использовать и некоторые силовые аргументы. Так или иначе у власти в Пхеньяне окажется прокитайское правительство, которое откажется от ракетно-ядерной программы своих предшественников».

Подобный ремейк исторических договоренностей «Никсон – Мао» 1972 года устраивает всех, кроме обитателей Кремля, и потому имеет большие шансы быть реализованным.

3. Гражданская забастовка

Назначенное на 2018 год очередное антиконституционное переназначение лидера режима еще несколько месяцев назад представлялось манипуляторам рутинной операцией. В последние дни 2017 года возникает ощущение, что навязываемые нам «выборы» отодвигаются в сторону массовым гражданским движением за восстановление Конституции. В России появился первый общенациональный политик. Я называю так Алексея Навального не потому, что согласен со всеми его политическими взглядами – я неоднократно полемизировал с ним. Но сегодня он – единственный политик в стране, по призыву которого в десятках городов России выходят на марши протеста тысячи молодых людей. Не фанатики Навального или адепты какого-то его культа, а сознательные граждане России с политически актуальными лозунгами, главный из которых «Путин – вор». Слово «вор» в русском языке очень многозначно, и Путин соответствует ему во всех смыслах. Прежде всего в том, что с 2012 года он – самозванец, грубо нарушивший конституционное ограничение длительности пребывания на посту президента. По призыву самого Путина никогда не выйдут столько людей. Ему могут только привезти на автобусах – несчастных бюджетников и в дорогих лимузинах – продажных мастеров культуры.

Объявленная штабом Навального забастовка избирателей –конституционный акт гражданского неповиновения нелегитимной власти. История краха десятков авторитарных режимов говорит о некоей общей закономерности. Универсальным рецептом их падения является комбинация двух взаимосвязанных факторов: массовой протестной активности и раскола в верхушке режима. Основной причиной неудачи протестного движения 2011–2012 годов явились не ошибки оппозиции (каковых было много) и не сравнительная малочисленность протестующих. В иных обстоятельствах и двухсот тысяч демонстрантов было бы достаточно для падения власти, не имеющей активной и бескорыстной массовой поддержки. А путинский режим такой поддержкой ни тогда, ни сегодня не обладал и не обладает.

Его сопротивляемость проявилась в другом. Российская клептократия выдержала серьезное испытание на прочность. Об этом очень точно и откровенно рассказали по следам событий люди, хорошо знающие эту среду и давно ее обслуживающие: «У элит могут быть серьезные претензии и недовольства, однако их преодолевает страх перед всеми, кто не «вписан в пирамиду» – от периферийных элитных групп до массовых слоев общества, испытывающих обездоленность… Путин рассматривается элитами как политическое прикрытие, без которого нынешнему режиму просто не на чем больше держаться. Лояльность элит гарантирована тем, что при этой власти для большинства элитных дивизионов многое, конечно, плохо, но не все и не совсем, а кое‑что – так просто хорошо. Даже критически настроенная часть элиты, прежде всего либеральная, остается лояльной власти».

Сегодня ситуация совершенно иная. «Элиты» в смятении и растерянности. Акела промахнулся со своими внешнеполитическими авантюрами и не способен более выполнять свои важнейшие функции политического прикрытия и гаранта безопасности. Более того, он превратился в основную угрозу безопасности своего окружения. Мы уже живем немного в другой стране. Впервые с 2000 года наше будущее не назначено, а открыто. Оно зависит сегодня от нашей решимости, наших усилий, нашей самоотверженности. Ампутинация или гангрена. Родина или ее смерть.