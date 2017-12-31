Подразделения Полиции перешли на службу в чрезвычайном режиме: видео

30 декабря подразделения Полиции РА с усиленной службы перешли к службе в чрезвычайном режиме.

Смотр полицейских нарядов, заступающих на службу в столице в Новый Год и Рождественские праздники принял начальник Полиции РА, генерал-полковник полиции Владимир Гаспарян.

Начальник Полиции поставил задачи перед Ереванским гарнизоном, Дорожной полицией, Главным управлением государственной охраны, Департаментом обеспечения общественного порядка, патрульными службами других подразделений во время службы в чрезвычайном режиме.

Усиленные наряды службы на протяжении праздника будут обеспечивать общественный порядок на улицах, площадях, местах отдыха столицы.

Задача – обеспечение безопасности граждан и исключение противоправных инцидентов, и полиция надеется на поддержку сограждан в этом важном деле.

По завершении смотра Владимир Гаспарян проверил готовность персонала, обмундирование, техническую оснащенность и транспортные средства, дал нарядам конкретные указания.

Полиция сделает все для обеспечения спокойствия общества и граждан.

Вместе будем соблюдать праздничное настроение начала года.

Полиция Армении