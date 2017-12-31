Словения взяла под контроль спорный с Хорватией Пиранский залив

Deutsche Welle. В субботу, 29 декабря, Словения взяла под свой контроль 80% вод Пиранского залива в Адриатическом море и выход к открытому морю. Соответствующее решение Международный арбитражный суд в Гааге вынес в июне 2017 года, однако Хорватия, которой ранее принадлежали эти территории, отказалась выполнить его.

В настоящий момент власти обеих стран стягивают в регион полицейские силы, чтобы отстаивать свою позицию относительно морской границы. В частности, хорватские полицейские сопровождают лодки рыбаков, чтобы при необходимости оказать сопротивление словенским полицейским. В свою очередь, полиция Словении пока наблюдает за ситуацией, не вмешиваясь.

Поскольку оба государства являются членами Евросоюза, Словения призвала Европейскую комиссию склонить Хорватию к тому, чтобы страна пошла на компромисс.

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