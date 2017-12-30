Reuters: Россия незаконно поставляет нефть КНДР, сообщают представители спецслужб

Нефть и нефтепродукты незаконно перегружались с российских судов на северокорейские в открытом море. Об этом информационному агентству Reuters сообщили двое высокопоставленных представителей спецслужб западноевропейских стран, передает Радио Свобода.

По их словам, в октябре и ноябре нынешнего года были выявлены, по крайней мере, три подобных случая. 15 октября танкер «Витязь» вышел из приморского порта Славянка с 1600 тоннами нефтепродуктов на борту. Согласно официальным бумагам, они предназначались для рыболовных сейнеров, работающих в Японском море. Через некоторое время после выхода в открытое море танкер отключил транспондер, передающий его местонахождение. По данным западной разведки, получателем груза стал северокорейский танкер San Ma 2. Владелец российского судна утверждает, что ему ничего не известно об этой операции, но он также ничего не знал о том, что его судно доставляет горючее рыболовным судам. С помощью спутникового наблюдения и других источников была получена информация еще о двух российских танкерах, совершивших подобную операцию в октябре-ноябре.

Продажа нефти и нефтепродуктов Северной Корее означает нарушение санкций Совета Безопасности ООН. Как отмечают собеседники Reuters, эти поставки нефти и нефтепродуктов совершаются, скорее всего, без ведома российских властей. В сентябре появились сообщения о том, что между российскими портами в Приморье и портами в Северной Корее курсируют северокорейские танкеры. Эта практика была прекращена. В последние месяцы северокорейские суда получают контрабандный груз в открытом море. Представители российского МИДа и таможенной службы отказались комментировать эти сообщения.

Пхеньян импортирует нефть и нефтепродукты, необходимые для функционирования промышленности, а также для ядерной и ракетной программ.

На прошлой неделе Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против Северной Кореи в ответ на ноябрьские ракетные испытания. Члены Совбеза проголосовали за подготовленную Соединенными Штатами резолюцию единогласно. Резолюцию поддержал в том числе и Китай – главный торговый партнер Пхеньяна. Среди новых санкционных мер – ограничение импорта горючего в Северную Корею на 90 процентов. Все поставщики нефти в КНДР должны сообщать об этом в ООН.

Фото — Радио Свобода