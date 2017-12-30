Почему снижается рейтинг Карена Карапетяна, согласно членам РПА

Согласно Галусту Саакяну, работа премьер-министра такова, что постоянно бывают подъемы и спуски

По последним опросам армянского представительства «Гэллап интернешнл», которые были проведены 10-22 ноября, рейтинг премьер-министра Карена Карапетяна значительно понизился. Согласно соцопросам, положительно оценивают работу премьер-министра Карена Карапетяна всего 26,2% людей, и им недовольны больше, чем президентом Сержем Саргсяном, работу которого положительно оценили 26,7% респондентов. Напомним, что в ходе предвыборной кампании члены РПА словно флагом размахивали 85-процентным рейтингом Карена Карапетяна. А сейчас уже его рейтинг равен примерно 57%.

По этому поводу газета «Аравот» провела своеобразный опрос среди депутатов–республиканцев, попросив ответить на вопрос, в чем, по их мнению, причина, того, что рейтинг Карена Карапетяна стабильно снижается.

Галуст Саакян дословно сказал следующее: «Премьер-министр – такая работа, что постоянно повышается и понижается. Но, по сути, мы считаем, что как политическая, идеологическая, или вообще премьерская работа, Карен Карапетян очень стабильный премьер-министр и работает в рамках закона. Так что, по разным поводам, например, подорожание продовольственных продуктов, и так далее, и в этом случае народ думает, кто виноват, и кого представляет, в этом плане рейтинг и падает».

На вопрос, считает ли он, что рейтинг Карена Карапетяна падает на фоне подорожаний, Галуст Саакян ответил: «Я говорю вообще. Народ кого винит, у того и падает рейтинг».

На наш вопрос, работает ли Карен Карапетян более усердно по сравнению с предыдущим премьер-министром, Галуст Саакян ответил: «Я думаю, что каждое время имеет свои проблемы, и я не думаю, что был какой-либо премьер-министр, который принимается на эту работу и думает о совершении таких действий, которые во вред народу. Все трудятся. Причем, и политика, и премьер-министр, на все надо смотреть в разрезе того времени».

По мнению вице-спикера Эдуарда Шармазанова, рейтинг – социально-психологическая категория, может подниматься, а может и спускаться, что не следует переживать болезненно: «При повышении рейтинга не следует впадать в головокружение от успехов, и не надо впадать и в депрессию, когда рейтинг падает. Во всем мире в основном перед выборами или во время предвыборной кампании рейтинги правящей силы или фаворитов поднимаются, то же самое в поствыборный период. Начиная с Трампа и заканчивая любым. В той же России намечается резкое повышение рейтинга Путина. Это также обустроено аналогичными предвыборными процессами. А что касается рейтинга господина Карапетяна, то рейтинг – скорее всего эмоциональная оценка. Я отношусь спокойно».

На замечание, что когда он прибыл в Армению, его рейтинг был достаточно высок, должна ли быть какая-то причина, чтобы с 85-процентного рейтинга его рейтинг упал настолько, Шармазанов ответил: «Доверие к правительству Карена Карапетяна вы увидели во время голосования по бюджету. Мы этим голосованием представили нашу позицию по работе правительства».

Рипсиме ДЖЕБЕДЖЯН

Газета «Аравот»

28.12.2017г