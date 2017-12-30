Нарине Дилбарян: «Образованные солдаты могут принести родине больше пользы»

Ноябрь этого года принес Армении политический успех. Такое мнение сегодня в Пресс-клубе «Айели» высказала доцент Ереванского государственного университета, лингвист Нарине Дилбарян. Этим успехом стало подписание Соглашения между Арменией и ЕС.

По словам Дилбарян, мы по-прежнему являемся членом ЕАЭС, но началось законодательное закрепление сотрудничества с Европейским Союзом, что, на ее взгляд, «стало очень важным фактом».

Еще одним из положительных событий в уходящем году, по словам Дилбарян, стала борьба молодых людей против ограничений на отсрочку, которая боролись за то, чтобы на службу в армии забирали только после получения полноценного образования:

«Я абсолютно убеждена, что каждый молодой человек должен выплатить свой долг перед родиной, и отслужить в национальной армии. Но я нахожу, что молодые люди, у которых есть стремление продолжить свое образование, могут выполнить свой долг после получения вузовского образования. Я уверена, что обученные, образованные солдаты могут принести родине больше пользы».

По мнению Дилбарян, важными и позитивными были эти два события, и радует то, что в обществе становится слышимой позиция молодежи: «В 2018 году можно ожидать более интересных процессов».