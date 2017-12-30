Презентация армянских дизайнеров в Риге: фото

20 декабря в BOLD Concept Store в Риге прошла презентация онлайн-магазина армянских дизайнеров HAY-HAY.co. Эта презентация стала одним из серии мероприятий открывшегося в этом году онлайн-магазина с целью ознакомления европейских жителей с современной армянской модой.

HAY-HAY.co – это новое шопинг-направление для дизайнеров армянского происхождения. Это первый онлайн-магазин, который предлагает широкий ассортимент тщательно отобранных товаров — одежду, аксессуары и украшений — от лучших армянских дизайнеров. На сегодняшний день в проекте участвуют 26 дизайнеров из различных регионов, таких как Украина, Германия, США, Австрия, Россия, Эстония и Армения — Sinoian, Faina, Anet’s Collection, IIIIT Sarkisyan, Inga Xavier, LOOM Weaving, Shabeeg и другие. – это новое шопинг-направление для дизайнеров армянского происхождения. Это первый онлайн-магазин, который предлагает широкий ассортимент тщательно отобранных товаров — одежду, аксессуары и украшений — от лучших армянских дизайнеров. На сегодняшний день в проекте участвуют, таких как Украина, Германия, США, Австрия, Россия, Эстония и Армения — Sinoian, Faina, Anet’s Collection, IIIIT Sarkisyan, Inga Xavier, LOOM Weaving, Shabeeg и другие.





В HAY-HAY делают ставку на уникальности армянского дизайна. Элегантность выражается как в выборе материалов, так и в мастерстве. HAY-HAY помогает молодым и состоявшимся дизайнерам достичь признания на международном рынке, делая коллекции доступными во всем мире.

Первая подобная презентация прошла в столице Эстонии, Таллинне. По словам основателя проекта, Лусинэ Аянян, наглядная экспозиция армянских дизайнеров дает более широкое представление людям о том, что из себя представляет современная армянская мода и дизайн. “Гости с огромным любопытством изучают, рассматривают одежду и аксессуары, удивляясь великолепной ручной работой мастеров,” — говорит Лусинэ. «Если раньше у многих европейцев складывалось представление, что армянская одежда похожа на национальный костюм, то нам удалось показать, что у нас тоже есть современные модели и крой, который может конкурировать на зарубежном рынке.”

Самые интересные из представленных в Риге нарядов будут доступны и после презентации эксклюзивно в одном экземпляре в магазине BOLD Concept Store на улице Базницас 18а. Здесь армянская мода представляется впервые, тем самым избранные образцы одежды и аксессуаров станут приятным сюрпризом для клиентов BOLD.

Презентацию HAY-HAY.co посетили многие специалисты индустрии моды Латвии, а также представители армянской диаспоры Риги. Образы моделей были подготовлены совместно с мастерами WOW Beauty Lounge. Закуски для гостей предоставил юрмальский ресторан Noyan Tapan. Образы моделей были подготовлены совместно с мастерами. Закуски для гостей предоставил юрмальский ресторан