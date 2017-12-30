Баку осуждают Грузию за идею создания транспортного коридора с Арменией

Во время состоявшегося вчера 29 декабря пленарного заседания депутаты Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана выступили с осуждением недавних предложений премьер-министра Грузии, передает Радио Азатутюн со ссылкой на «Грузия онлайн».

Выступая на заседании, депутат Расим Мусабеков выразил недовольство в отношении идеи создания транспортного коридора между Грузией и Арменией. Спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов напомнил, что в самые трудные дни Азербайджан поддерживал Грузию. «Вероятно, кто-то хочет нарушить это союзничество», — заявил глава парламента, подчеркнув, что рабочей группе по межпарламентским связям в формате Азербайджан-Грузия будет дано соответствующее поручение, а «вопрос будет изучен».

Ранее премьер-министр Георгий Квирикашвили, выступая в парламенте Грузии, предложил, чтобы в случае форс-мажорных обстоятельств, поставляемые из Армении грузы доставлялись в Россию через самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия. Грузинская оппозиция повергла резкой критике предложение главы правительства.