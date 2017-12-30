Рост экономики США может продолжиться и в 2018-ом: видео

Армянская служба «Голос Америки». Несмотря на ряд противоречий, связанных с подходами президента США, в течение первого года его правления экономика страны развивалась и продолжает фиксировать заметный рост, что положительно сказывается в целом и на мировой экономике. Каким будет 2018-й год?

Спустя 10 лет после начала финансового кризиса, сегодня полная противоречий экономика США во время правления нынешнего президента развивается намного быстрее, чем могли предположить эксперты. Новый Год приходит тогда, когда начинают повышаться процентные ставки, низка темпы обесценивания денег.

По словам эксперта-экономиста Грега Макбрайда, открываются новые рабочие места, на денежном рынке отмечается заметный рост, и что самое удивительное, на денежном рынке зарегистрировано снижение уязвимости.

Президент Дональд Трамп, который в законодательной борьбе одержал первую победу, когда утвердилась его программа налоговых сокращениях, говорит, что будущее не казалось столь ясным, как сегодня.

Эксперт-экономист Симонсон отмечает, что «если еще в сентябре большая часть опрошенных видела на денежном рынке большие риски, то сегодня значительное большинство считает эти рынки более стабильными».

Однако на экономический и финансовый мир может повлиять любой политический шаг.

Аналитик Кен Мате отмечает проблему Северной Кореи и добавляет: «На рынке денег срыва возможны всегда. Они могут начаться с той стороны океана, или в США, как это случилось в 2007 году».

2018-й – год выборов в США. До того, как США в 2020 году решат, хотят ли они переизбрать президента Трампа, в 2018 году им предстоит избрать новых членов Конгресса, и ответить на вопрос, хотят ли они в законодательном органе сохранить большинство республиканцев, или иметь против Трампа противовес в лице демократического большинства.

Вернувшись к экономике, скажем, что в 2017 году рост мировой экономики на 4% – важный фактор для обеспечения в 2018-м стабильного роста, если в Европе не произойдет неожиданных экономических потрясений, и если в хаосе не окажется Ближний Восток, где изменение политики США, связанное с Иерусалимом, уже стало причиной для волнений.

Арам ВАНЕЦЯН