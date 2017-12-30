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13:59 | Декабрь 30 2017

Россия и Турция подписали соглашение по поставкам ЗРК С-400: больше половины суммы — займ

Россия и Турция подписали соглашение по поставкам ЗРК С-400: больше половины суммы — займ

Голос Америки. Россия и Турция подписали соглашение о поставке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Сумма контракта составляет около 2,5 миллиарда долларов. Больше половины этой суммы Москва выдает Анкаре в виде займа. Поставки запланированы на март 2020 года. Это крупнейшая военная закупка Турции вне НАТО.

Турция и Россия договорились о поставках Анкаре С-400 в сентябре. Тогда же Турция внесла первый взнос за российские зенитно-ракетные комплексы. Сделка вызвала беспокойство в НАТО. Турция – член Североатлантического союза. В Пентагоне отметили, что российские С-400 несовместимы с военно-техническими стандартами НАТО. Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ заявил, что Турция имеет право приобретать оружие, руководствуясь нуждами национальной обороны.

Фото — Голос Америки

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Рубрики: Военные, Международные

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