История одного внеочередного заседания

Члены РПА не должны публично осуждать однопартийца, который всего лишь действовал в рамках закона

19-21 декабря состоялось последнее внеочередное заседание НС РА, и оно отличалось от остальных по своему ходу и содержанию. «Елк» пользовалась регламентными возможностями и перед голосованиями брала 20-минутные перерывы. Спикер НС Ара Баблоян терпеливо предоставлял их. Политологи и аналитики уже успели заметить, что подобное поведение является проявлением инакомыслия, уважения к оппозиции и демократичного подхода к парламентской деятельности. Этим может быть положено начало так нехватающей нам толерантности. Однако поведение однопартийцев Баблояна дает повод задуматься. Речь, в частности, о Галусте Саякяне, Самвеле Никояне, которые тоже ранее занимали должность спикера НС. Оба публично выразили недовольство поведением Баблояна, и именно это вызывает озабоченность. Выходит, Ара Баблоян плохо работает, если верен требованию закона и терпеливо выслушивает мнение оппозиции, а его однопартийцы, вынуждены были провести в здании парламента всего 3 часа (не на три часа больше, чем обычно!). Выходит, что Галуст Саакян с его 22 помощниками, чьи перлы о «конструктивном оружии», «пожизненном смертном приговоре» давно уже стали «классикой жанра» работал хорошо, а Ара Баблоян плохо? Выходит, что разделяющий ответственность за нераскрытые преступления 1 Марта Никоян работает хорошо, а проявляющий уважение к оппозиции Баблоян – плохо?

Депутат от РПА Акоб Акобян сказал, что возможное подорожание на ударит по карману неимущих, бедные сами отказываются от дорогой пищи… Этом Акоб Акобян признался, что в результате 22-летнего правления его партии граждане перестали надеяться на государство. Выходит, что все это результат хорошей работы РПА?

В завершение этого заседания разоткровенничался и Сейран Сароян – «разве не получилось то, что нам нужно было – получилось». Оппозиция всего лишь реализовала свое законное право. Ара Баблоян никого не обидел, в отличие, например, от депутата-республиканца Манвела Григоряна, который, не называя имен, заявил, что из-за «двух-трех гнид» не может уйти пораньше. Это и есть хорошая работа?

Когда губернатором Сюника был Сурик Хачатрян, в ходе визита в марз вице-премьера Армена Геворкяна сельчане попросили его предпринять шаги для того, чтобы люди не уезжали. Ни один республиканец не проронил ни слова, не сделал ничего. Сурик Хачатрян продолжил занимать свою должность. Выходит, не ударять палец о палец для того, чтобы люди могли прокормить себя, является проявлением хорошей работы? В годы правления РПА жители марзов закрывали ведущую в Ереван трассу, чтобы чиновники из столицы выслушали их. И после этого губернаторы продолжали оставаться на своих должностях. Выходит, что получающие из госбюджета зарплату и бездействующие губернаторы работают хорошо, а спикер НС – плохо?

Поведение Ара Баблояна и реакция некоторых представителей правящей партии выявило то, о чем в Армении говорят уже свыше двух десятков лет. Очень многие депутаты испытывают физический дискомфорт, находясь в здании парламента – как белый медведь в теплую погоду. Когда после назначения на должность премьер-министра Карен Карапетян впервые выступил в НС, он заявил, что ситуация в экономике очень тяжелая. Ни один республиканец не проронил ни слова, все молча согласились даже те, кто уже 22 года находятся в парламенте. Выходит доводить экономику до такого состояния – хорошая работа, а выслушивать оппозицию – нет?

Ходят слухи о том, что начиная с апреля 2018 года в высших эшелонах власти намечаются кадровые перестановки. Очень хотелось бы, чтобы, независимо от того, кто будет на той или иной должности, царило инакомыслие и демократический подход в парламентской деятельности. Поскольку тот, кто не слушает другого, очень быстро становится совершенным, так же, как сегодня большинство членов РПА. И Армения станет парламентской страной лишь на бумаге. Члены РПА не должны публично осуждать однопартийца, который всего лишь действовал в рамках закона.

Комментируя эту ситуацию, в беседе с «Аравот» экс-депутат от фракции «Наследие» Лариса Алавердян сказала: «Это признанный метод, и не только в Армении. Этим парламентское меньшинство выражает свое несогласие, предлагая изменить правила игры. Есть возможность и право, которым пользуется оппозиционная сила, поскольку одним голосованием ничего не изменить. Это не силовые игры».

По словам Ларисы Алавердян, экс-спикеры НС Галуст Саакян и Самвел Никоян должны выражаться более корректно. Все маленькие фракции просто мечтают о том, чтобы обсуждалось не действие, а порождающие это действие причины: РПА никогда не берет на себя ответственность сделать это. По словам госпожи Алавердян, грубое поведение РПА по отношению к коллегам чисто психологически выявляет слабость партии. Она считает позорным тот факт, что «к концу каждого года они приносят законы, и тайное становится явным — РПА принимает их».

Мы напомнили, что в ходе Конституционных поправок РПА говорила о необходимости повышения роли оппозиции, о толерантности: соответствуют ли эти обещания угрозам изменить регламент НС, Лариса Алавердян ответила: «До тех пор, пока менталитет правящей партии не изменится, ни одна модель не приведет к этим изменениям».

Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»

27.12.2017г