Заключительный «список позора» года

Центр свободы информации представил «черный» список тех ведомств, которые не отвечали на запросы ЦСИ

Его возглавляют аппарат правительства РА (ответственное лицо Александр Казарян). 27 января 2017 года Центр обратился в аппарат правительства с просьбой предоставить информацию о служебных автомобилях. Информация предоставлена не была. В 2017 году сотрудники аппарата не предоставили информацию и на другой письменный запрос от 15 ноября. Центр запросил информацию о грантах, предоставленных организациям в 2017 году из государственного бюджета.

Второе место в списке занимает Министерство международной экономической интеграции и реформ РА (руководитель аппарата Вардан Никоян). 2 июня 2017 ЦСИ с целью получения информации направил в министерство запрос о штатном расписании в отношении сотрудников, экспертов и заместителей начальников министерства по состоянию на 1 июня 2015, 2016, 2017 годов. Министерство не ответило на вопрос.

Следующим в тройке является Министерство финансов Республики Армения (ответственный Лусине Мкртчян). 2 июня 2017 года ЦСИ направил в министерство электронный запрос о штатном расписании в отношении сотрудников, экспертов и заместителей начальников министерства по состоянию на 1 июня 2015, 2016, 2017 годов. Министерство не ответило на вопрос.

В числе нарушивших крайние сроки предоставления информации находятся министерство юстиции, министерство обороны, министерство международной экономической интеграции и реформ и министерство по чрезвычайным ситуациям. В отношении Минобороны стоит отметить, что ЦСИ 27 января 2017 года в письменном запросе попросил предоставить информацию о военной службе. Министерство представило полноценный ответ спустя 8 рабочих дней после отправки запроса.

Р. М.

Газета «Аравот»

28.12.2017