Самвел Карапетян: «Дашнаки и гнчаки стреляли друг в друга, партии всю душу из народа вынули, ссорясь друг с другом»

Руководитель организации, специализирующейся на изучении армянской архитектуры, специалист по памятникам Самвел Карапетян вчера в Пресс-клубе «Айели» представил два тома недавно изданной книги посвященной историческим, провинциям Армении. Первая из этих книг озаглавлена «Айоц дзор» и посвящена одноименному гавару в провинции Васпуракан. А второй том, как сказал Карапетян, называется «Салмаст».

В будущем году планируется публикация третьего тома, согласно Карапетяну, он будет посвящен гавару Арцке на территории в бассейне озера Ван. Согласно господину Карапетяну, количество планируемых для публикации томов соответствует числу букв в армянском алфавите.

Самвел Карапетян сказал, что в гаваре Салмаст в Исламской Республике Иран сегодня проживает несколько армян, 5-6 человек, а в селах провинции вообще армян нет. Армянская школа Салмаста действовала до 1970 года.

По словам господина Карапетяна, о гаваре Салмаст до сих пор была издана только одна книга, в 1906 году, в Новой Джуге, причем с очень скупым содержанием: «На протяжении 110 лет о гаваре не был напечатан ни один труд. Это первая книга после такого большого перерыва. В этом томе представлено армянское кладбище села Паяджук Салмастского гавара, где до сих пор сохранилась надгробный камень матери великого армянского писателя Раффи».

Карапетян рассказал, что на кладбище в селе Хосрова Салмастского гавара есть надписи на грузинском языке: «То есть, мы сталкиваемся со многими языками – армянским, грузинским, персидским, латинским, ассирийским, французским. А так как в случае с нашим сборником мы пишем о Великой Армении, то не имеет значения, о какой нации имеются упоминания, если это все расположено на территории Великой Армении, то есть, в нашем доме, и мы это обязаны знать, потому что это история нашей родины, нашей земли и воды…».

По словам Карапетяна, сборник полон эмоциональных, грустных историй о нашем народе и какой бы гавар мы ни рассматривали, они не сильно отличаются своей историей: «Для меня, не скажу, что очень грустно, просто стали немного более ясными реалии, что произошло на узко-личностном поле, на партийной почве, просто партии вынули душу народа, ссорясь друг с другом. Представьте себе, в одном из сел на крыше церкви расположились дашнаки, на крыше одного дома – гнчаки и они стреляют друг в друга, и жертвы… На кладбище каждого села вы найдете в основном погибших арменаканов. Они погибли не от руки врага, не от руки турок или курдов… Мы пожирали друг друга. Почему я говорю «вынули душу народа»? Потому что местные власти сразу же накладывали штраф на село, оно подвергалось санкциям. Потому что запрещался вход в село «фидаинов». Село позволили, чтобы такие инциденты происходили постоянно, и как только выплачивали один штраф, сразу же происходил новый инцидент».