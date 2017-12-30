«Нас разлучила Европа: мы добились всего, но потеряли семью»

Экс-супруги Карине и Мкртич Бабаджаняны в Армении споют в одной опере

После появления афиши о том, что 24 декабря в Национальном академическом театре им. Спендиаряна будет представлена опера Пуччини «Тоска», не утихают разговоры о том, что проживающие в Германии бывшие супруги Карине и Мкртич Бабаджаняны в опере споют главные партии – Тоски и Скарпии.

Карьера сопрано Карине Бабаджанян на родине была короткой. В 1998 году она сыграла партию подруги Ануш в одноименной опере Тиграняна. Спустя год с немецкого театра в Кобленце началась зарубежная карьера певицы, она спела на самых известных мировых сценах. После отъезда на родине певица выступала всего один раз – в 2015 году по случаю сотой годовщины Геноцида армян вместе с государственным филармоническим оркестром под руководством Эдуарда Топчяна.

После переезда Мкртича Бабаджаняна в Германию армянский зритель имел мало возможностей общаться с его искусством, в последний раз осенью текущего года он сыграл партию Давида в опере «Сасунци Давид» в Шуши и в Ереване. В ходе прошлого визита наша беседа с Мкртичем Бабаджаняном была вокруг его профессиональной деятельности («Аравот», 26.07.2017г.). Мы тогда не поинтересовались карьерой желанной гостьи мировых сцен Карине Бабаджанян, поскольку приезжавшие в Ереван с гастролями деятели искусства обязательно рассказывали и о Карине Бабаджанян.

На этой встрече с «Аравот» мы все же поинтересовались, почему после 15 лет совместной жизни супруги развелись. «Мы не разводились, просто отдалились друг от друга. В оперном театре в Кобленце, где мы оказались в 1999 году Карине подписала контракт на два года, а я начал свою карьеру, мы долго не встречались. У нас есть прекрасная дочь. Потом случилось то, что случилось. Я женился снова, моя жена немка – Тереза Бек-Бабаджанян, онa занимается туризмом и является моим импресарио»,- отметил наш собеседник. Что касается приглашения выступить в «Тоске», то баритон сказал: «Еще во время постановочных работ оперы «Сасунци Давид» в беседе с Константином Орбеляном, когда речь зашла об опере «Тоска» в постановке Джанлуки Марчиано (Ереван, 2016 г.) я сказал, что около 40 раз в разных театрах выступал с партией Скарпии. Наверное, поэтому маэстро и пригласил меня. Что касается Карине, то в ходе нашей беседы Орбелян с восхищением высказался о ее искусстве. Потом спросил меня: вы носите одну и ту же фамилию, она твоя сестра? Потом, как это часто бывает, мы сменили тему беседы, и вопрос остался без ответа. Но помню, как маэстро сказал, что хотел бы видеть Карине в роли Тоски…».

Карине Бабаджанян рассказала, что летом прияла участие в фестивале им. Пуччини, который в 30-й раз проводился на родине Пуччини – в городе Торре дель Лаго, она спела партию Мими в опере «Богема». А партию Тоски в последний раз спела 2 декабря – в оперном театре Лейпцига.

Мы пошутили с певицей – в «Тоске» оставшись наедине со Скарпиа, героиня убивает его, возможно ли, что не дай Бог, «ее» Тоска поступит так же? Карине Бабаджанян с улыбкой отметила, что сожалеет о том, что согласно либретто должна пойти на этот шаг, а потом добавила: «Нас разлучила Европа. Мы добились всего, но потеряли самое главное – семью. Тем не менее, мы остались хорошими друзьями».

А Мкртич Бабаджанян вспомнил, как много лет назад в ходе этого представления итальянская певица настолько увлеклась игрой, что ударила его ножом.

Самвел ДАНИЕЛЯН

Газета «Аравот»

22.12.2017г