Миллиардер Рубен Варданян: «Нам кажется иногда, что деньги решают все, но это иллюзия» — Forbes

К 100-летию Forbes бизнесмен рассказал, что думает о критериях оценки успеха и новой эпохе — талантизме.

У меня был очень хороший знакомый, старый и мудрый человек. Как-то в 1990-е годы он сказал, что твою успешность следует оценивать по тому, какую сумму ты можешь взять в долг у своих друзей без подписания договора. Вообще критерии успеха бывают разные. Для кого-то признание одного человека или толпы важнее, чем возможность принимать решения, будучи невидимым. Кто-то предпочитает оценивать успех суммой денег, которая у него есть на счете. Для другого успех — это возможность пойти со своей семьей в парк, даже если придется пропустить важное совещание. Вообще говоря, любовь и страх — очень сильная движущая сила в нашей жизни, намного сильнее, чем деньги. На мой взгляд, это фундаментально базовая основа всего, что движет нами. С этой точки зрения деньги не могут считаться универсальным способом измерения, они, в конце концов, не могут измерить культуру, духовность и многие другие вещи. Нам кажется иногда, что деньги решают все, но это иллюзия.

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Мы живем в один из самых интересных периодов истории человечества. На наших глазах рождается новый технологический мир, от капитализма мы переходим к системе, которую я бы условно назвал талантизмом. В индустриальном обществе главнейшую роль играла концентрация капитала и ресурсов. И в этом плане роль государства, роль крупного капитала была ключевой для успеха. Все это уходит в прошлое. Ребята в гараже могут за $500 создать компанию, которая или сделает мир лучше, или уничтожит его. И это необязательно произойдет в Кремниевой долине — может, где-нибудь в Болгарии или Уганде. Неудивительно, что для многих людей уже не деньги являются главным. А например, возможность креативить, инновационность, возможность принимать интересные решения. В общем-то, и вход в бизнес стал намного менее дорогим. Поэтому борьба будет идти не за деньги, а за людей талантливых, умных, креативных.

Технологии позволят очень многое изменить. Убежден, что на смену сегодняшним профессиям придут другие, а это значит, что нужно учиться, учиться больше, дольше и все время, потому что мы же будем жить дольше. Уверен, что ключевой отраслью человечества ХХI века будет образование, а не нефтяная или какая-нибудь большая золотая отрасль. Именно образование будет главным двигателем изменений в мире. Наконец, важно помнить, мир стал глобальным, и это иллюзия, что можно построить мексиканскую, английскую стену или железный занавес. Примерно из 200 стран лишь 50–60 живут нормально. Если так будет продолжаться, то эмиграционные волны снесут Запад, да и Россию, как в свое время снесли Римскую империю.

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Мир состоит из двух составляющих. Об этом сказал еще Аристотель: это не только логика, но еще и риторика. Человек должен уметь не только делать, но и думать, переживать и сопереживать.

Статью полностью можно прочитать на сайте издания Forbes ЗДЕСЬ.

Фото — Barev.today