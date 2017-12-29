«Мы должны быть готовы к различным обострениям»: Теван Погосян

Политолог Теван Погосян считает, что с точки зрения урегулирования Арцахского конфликта 2018 год будет называться годом выборов. «С одной стороны, мы будем иметь определенную активность в плане встреч, но в России и Азербайджане пройдут выборы. Все это повлияет на темпы. Возможно, будут иметь место послания, но я не верю, что на самом деле произойдет прогресс», – сказал он, выступая вчера перед журналистами в Медиа-центре.

Теван Погосян намекнул на то, что мы должны быть готовы к различным обострениям: «Ожидания должны быть направлены на вопрос о том, насколько мы готовы продвигать наши интересы, укреплять передовую и развивать экономику».

Коснувшись событий на Ближнем Востоке в этом году, политолог отметил, что Армения не смогла сохранить свою диаспору в Ираке и Сирии. «В будущем следует уделить большое внимание возможным событиям в Иерусалиме и Ливане. Любое обострение отразится и на нас».

Что касается соглашения, подписанного в ноябре между Арменией и ЕС, Погосян отметил: «Армении в предстоящем году необходимо вести такую ​​политику, чтобы все страны ЕС ратифицировали соглашение. И говорить о результатах мы сможем только через год».