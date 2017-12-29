«Голосование против США для Армении будет иметь последствия»: Степан Григорян

Политолог Степан Григорян удивлен тому, что на днях Армения проголосовала за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, которая призывает США отказаться от решения признать Иерусалим столицей Израиля. «Армения проголосовала в том случае, когда ее вообще нет в этом процессе. Вы слышали, чтобы Армения за 25 лет высказала бы какое-либо мнение по поводу израильско-палестинского конфликта? Это вопрос настолько запутан, что стороны не могут разобраться, не хватало, чтобы и мы нашу позицию продемонстрировали», – сказал он вчера на встрече с журналистами в «Медиа-центре».

По словам политолога, Армения вообще не должна была участвовать в этом голосовании, как и Грузия, Украина, Чехия, Латвия, которые работают с ЕС и получают поддержку: «Армения должна была последовать их примеру. Не забывайте, что Армении помогают только США, ЕС и Япония. Фактически, поддерживают нас, а мы голосуем против них. Это голосование для Армении будет иметь последствия»,

Коснувшись перспектив урегулирования Арцахского конфликта, Степан Григорян заметил, что вопрос не будет разрешен так быстро из-за неконструктивной политики Азербайджана: Позитивен тот факт, что после Женевской встречи президентов стреляют еще меньше. Если так будет продолжаться, то через полгода, может быть, появится возможность восстановить переговорный процесс».

Фото «Медиа-центра»