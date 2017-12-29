Наира Зограбян: «Теперь я с радостью присоединюсь к Союзу журналистов»

На вопросы «Аравот» отвечает депутат фракции блока «Царукян» Наира Зограбян.

– Состоялся съезд Союза журналистов, на котором председателем союза была избрана Сатик Сейранян. Как вы оцениваете то, что съезд прошел не в столь корректной обстановке?

– Несомненно, следовало полагать, что съезд Союза журналистов должен был пройти именно в такой атмосфере, потому что, если кто-то пытается нарушить застойный покой всех тех лет, это всегда вызывает яростное сопротивление. Одно точно, одно только то, что в этом союзе нет ни одного действующего журналиста, уже является четкой оценкой этой структуре.

Когда я долгие годы занималась активной журналистикой, и мой журналистский стиль был не по нраву Союзу журналистов, в то время ни у кого из нас, журналистов, ни у меня, ни у Никола Пашиняна, ни у Анны Исраелян, ни у Армине Оганян, и вообще у кого-либо из журналистов, формирующих журналистскую повестку, не могло и мысли промелькнуть о членстве в этой организации.

– Считаете, что сейчас в Союзе журналистов ожидаются серьезные перемены?