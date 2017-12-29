Новый посол Ливана вручилa копии верительных грамот министру иностранных дел Армении

28-го декабря министр иностранных дел Эдвард Налбандян принял нового посла Ливана в Армении Майю Дагери в связи с вручением копий верительных грамот.

Поздравив гостью, министр Налбандян выразил надежду, что деятельность новоназначенного посла будет способствовать дальнейшему расширению и углублению армяно-ливанских традиционно теплых и дружественных отношений.

Министр иностранных дел отметил, что установленные между двумя дружественными народами связи, основанные на взаимной симпатии и доверии, способствуют дальнейшему укреплению межгосударственных связей.

Поблагодарив за прием, посол Ливана отметила, что в ходе своей миссии приложит максимальные усилия для придания нового импульса двустороннему сотрудничеству с дружественной Арменией в различных сферах.

В ходе встречи собеседники отметили важную роль армян Ливана и их плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Ливана, отметив, что они являются своеобразным мостом, связывающим обе страны.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонней повестки дня: организации визитов на высоком уровне, углубления сотрудничества в международных структурах, активизации торгово-экономических связей, расширения договорно-правовой базы, проведения консультаций между министерствами иностранных дел.

Собеседники коснулись последних развитий на Ближнем Востоке. Обоюдно была подчеркнута важная роль армянских миротворцев, осуществляющих свою миссию в Ливане в составе UNIFIL, в укреплении безопасности и стабильности в стране.

Пресс-служба МИД Армении