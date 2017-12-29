Серж Саргсян принял участие в приеме Центрального банка по случаю праздников Нового года и Святого Рождества

Президент Серж Саргсян 28 декабря принял участие в организованном Центральным банком приёме по случаю праздников Нового года и Святого Рождества. Президент Республики поздравил всех сотрудников Центрального банка и банковской системы Армении и их семьи с предстоящими праздниками. Серж Саргсян пожелал, чтобы те положительные достижения, которые Армения обрела в прошлом году как в экономической, так и в политической сфере, целиком переместились в 2018 год, укрепились и приумножились.

«Думаю, вам более чем кому бы то ни было известны наши экономические показатели этого года и хочу подчеркнуть, что в достижении этих показателей велика также ваша роль как Центрального банка и коммерческих банков.

Очень важно, что вы, действительно, демонстрируете большую самостоятельность. Ваш пример должен быть заразителен для других», подчеркнул Президент Саргсян, считая неприемлемыми все те разговоры и подходы, что нужно пытаться посредством финансовой системы искусственно воздействовать на экономику.

«Понятно, что финансовая система во многом предрешает прогресс страны, экономический рост, но когда в основе этого лежит объективная реальность, а не искусственно придуманные вещи», — отметил Президент.

Во время приёма Президент республики выразил благодарность сотрудникам банковской системы за вложенные в уходящем году в дело развития системы усилия и пожелал дальнейших успехов.

Президент Саргсян коснулся также задач Центрального банка в 2018 году и предстоящих дел.