Несомненно, в уходящем году были также упущения и незавершенные дела: Серж Саргсян на приеме в МИД-е

Президент Серж Саргсян 28 декабря принял участие в организованном в Министерстве иностранных дел приёме по случаю праздников Нового года и Святого Рождества.

Президент Республики поздравил с наступающими праздниками всех сотрудников центрального аппарата Министерства иностранных дел и зарубежных дипломатических представительств Армении. Президент поздравил также аккредитованных в Ереване дипломатов, попросив их передать своим коллегам его добрые пожелания.

Во время праздничного приёма Президент Саргсян наградил благодарственными грамотами группу лиц за вклад в переговорный процесс по Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

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Поздравительная речь Президента Сержа Саргсяна на новогоднем приёме в Министерстве иностранных дел

Господин министр,

Уважаемые представители дипломатического корпуса,

Уважаемые дипломаты,

Наши встречи в конце года стали доброй традицией, предоставляя возможность вместе подвести итоги уходящего года. Уверен, что в эти дни каждый из нас в мыслях проходит по 365 звеньям цепочки, стараясь оценить сделанное и не сделанное, наметить наши дела на предстоящий год.

Подводя итоги 2017 года, хочу поздравить всех нас с тем, что уходящих год был означен нацеленными в будущее решениями и результатами. В этом году также наша дипломатия смогла продемонстрировать последовательность в вопросе решение стоящих перед нею задач. Армения продолжила выступать как надёжный международный партнёр, который готов к открытому сотрудничеству на разных площадках, понятен в своих стремлениях и способен сопоставлять отношения с самыми разными партнёрами.

В будущем году мы будем принимать 17-ый саммит Международной организации Франкофонии — пожалуй, за время нашей независимости самое крупное по объёму мероприятие высокого уровня. Мы должны со всей серьёзностью подойти к тому, чтобы принимать и председательствовать на саммите этой структуры, объединяющей почти полмира, что считаем огромным доверием к нам и проявлением солидарности. Конечно, к этому мероприятию будут привлечены все государственные структуры Армении — без исключения все структуры, но львиная доля организационной и политической составляющей этой работы ляжет на ваши плечи. И очень естественно, что я прошу и требую подойти к этой работе со всей ответственностью.

Несомненно, в уходящем году были также упущения и незавершённые дела, которые у нас ещё будет случай обстоятельно обсудить с руководящим составом Министерства иностранных дел во время нашей предстоящей встречи.

Следовательно, в наступающий год мы вступим с готовностью исправить недоработки, завершить недоделанное и, конечно, воплотить в жизнь новые конструктивные и творческие идеи.

Уважаемые коллеги,

Наша страна находится на этапе активных реформ, а состоявшиеся в апреле парламентские выборы стали своеобразным экзаменом наших реформ. Изменением Основного закона мы приняли модель долгосрочного и стабильного развития, на которой будет зиждиться Армения нового поколения.

Одним из достижений 2017 года было подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве с Евросоюзом. Это наилучшим образом свидетельствует, что в случае упорной, целеустремлённой и последовательной работы можно достигнуть желаемого результата.

Наша упорная работа в Организации Договора о коллективной безопасности и в Евразийском экономическом союзе также дала положительные результаты, и мы внесли активный вклад в дело дальнейшего укрепления этих имеющих для нас жизненное значение структур.

Исключительно мирное урегулирование Нагорно-Карабахской проблемы остаётся на первой линии нашей повестки во внешней политике и безопасности. Независимо от отсутствия ощутимого прогресса в переговорном процессе, мы можем констатировать, что после почти годового перерыва состоялась женевская встреча президентов Армении и Азербайджана, в результате чего принято совместное заявление и достигнута договорённость относительно ослабления напряжённости.

В этом вопросе международное сообщество и Армения говорят почти на одном языке: это наилучшим образом выражено в заявлениях и глав делегаций государств сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и Минского саммита ОДКБ, и в Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армения — Европейский союз.

Уважаемые коллеги,

Сердечно поздравляю всех сотрудников центрального аппарата Министерства иностранных дел и дипломатических представительств Армении за рубежом с наступающими праздниками Нового года и Святого Рождества. Также, конечно, поздравляю всех аккредитованных в Ереване дипломатов и прошу их передать мои поздравления своим коллегам.

Жизнь, конечно, не однородна, и в жизни есть место как положительному, так и , к сожалению, отрицательному. Итак, пусть 2018 год будет для нашего народа и государства насколько возможно положительным годом, годом мира, развития и прогресса, полным удовлетворением и улыбками.

Поздравляю с Новым годом и Святым Рождеством!

Спасибо.