Серж Саргсян принял всемирно известного пианиста Евгения Кисина

Президент Серж Саргсян сегодня принял знаменитого пианиста Евгения Кисина, который находится в нашей стране в рамках 18-го музыкального фестиваля «Ереванские перспективы».

Президент Республики приветствовал талантливого музыканта в Армении, где, по словам Президента, не только ценят талант и мастерство Евгения Кисина, его чудесное исполнение, но также любят его за человеческие качества, любят как друга армянского народа.

Отметив, что армянский народ никогда не забудет поддержку Евгения Кисина во время землетрясения 1988 года, Президент Саргсян выразил благодарность легендарному пианисту также за участие в посвящённом 100-летней годовщине Геноцида армян нью-йоркском концерте и неповторимое исполнение «Крунк» Комитаса, тронувшее сердца всех армян. Президент отметил, что в Армении всегда рады принимать знаменитого музыканта.

Всемирно известный пианист подчеркнул, что его любовь и почтение к имеющему многовековую культуру и историю армянскому народу взаимны, и заверил, что покуда живёт и существует будет посещать Армению.

Пресс-служба Президента Армении