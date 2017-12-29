Серж Саргсян принял участие в торжественном мероприятии чествования и награждения 10 лучших спортсменов года

Президент Серж Саргсян 27 декабря в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна принял участие в торжественном мероприятии награждения и чествования победителей конкурса «10 лучших спортсменов Армении» 2017 года и спортсменов, которые в 2017 году имели высокие спортивные достижения.

На предпраздничной встрече Президент Республики поздравил всех представителей спортивного сообщества с праздниками Нового года и Святого Рождества, пожелал доброго здоровья, счастья в личной жизни и новых успехов на мировых спортивных аренах во славу армянского спорта и Родины.

За заслуги в областях физической культуры и спорта Президент Саргсян присвоил почётные звания ряду спортсменов и тренеров, поощрил также денежными премиями и подарками.

В рамках мероприятия Министр спорта и по делам молодёжи Грачья Ростомян вручил вошедшим в лучшую десятку спортсменам свидетельства и символические статуэтки, а премии вручил председатель Национального олимпийского комитета Армении (НОКА) Гагик Царукян.

Во время торжественного мероприятия председатель НОКА Гагик Царукян передал Президенту Республики юбилейный кубок, присвоенный одному из основателей Центрального спортивного клуба армии — Арменаку Аладжаджяну по случаю 80-летия клуба.

Серж Саргсян во время торжественного мероприятия награждения и чествования спортсменов обратился с поздравительным словом к представителям спортивного сообщества.

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Поздравительная речь Президента во время торжественной церемонии награждения и чествования представителей спортивного сообщества

Дорогие спортсмены, тренеры,

Уважаемые представители армянского спорта,

Сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками Нового года и Святого рождества.

В прошлом году представители нашего спортивного сообщества действительно зафиксировали серьезные успехи. Об этом здесь уже прозвучало много слов и, конечно, ещё прозвучат.

Нам действительно дороги ваши успехи и конечно важны, особенно по трём причинам. Во-первых, это пробуждает во всём нашем народе и, особенно, в представителях молодого поколения большое воодушевление и восторг. Один олимпийский чемпион или один знаменитый футболист ведёт за собой в спортивные залы тысячи детей, юношей и девушек.

Во-вторых, массовый спорт должен стать составной частью образа жизни нашего общества. Здоровый образ жизни предполагает, что мы должны иметь здоровых граждан. Древняя истина, что гораздо дороже лечить больных, чем сохранять здоровье. Мы всегда говорим и повторяем, что для Армении самое дорогое — её граждане. Нужно не жалеть усилий и энергии, чтобы эти люди вели здоровый образ жизни и были активными также вне своей профессиональной сферы.

Вы участвуете в деле формирования этого дорогого человеческого капитала.

Благодарю вас, дорогие спортсмены, что вы своим примеров воодушевляете тысячи людей.

Третья причина, по которой ваши победы важны — прославление Армении и армянского народа. Благодаря Тиграну Петросяну, Альберту Азаряну и другим спортсменам, которые при жизни стали легендами, многие люди услышали слова «Армения» и «армянин». Вы преумножаете славу нашего народа во всём мире. О нациях и государствах узнают в первую очередь по их чадам. Вы — достойные чада, и мы вами гордимся. Флаг, гимн и герб Армении на международных спортивных аренах заставляют трепетать сердца армян всего мира.

Уважаемые друзья,

В этом году сделана попытка дать всеобъемлющее и эффективное правовое регулирование конкурсу «10 лучших спортсменов Армении». Это ещё один важный урок, который посредством спорта получают не только молодые люди, но и всё общество — победы должны завоёвываться в справедливом соревновании. Добытая несправедливостью победа дисквалифицируется и в прямом, и в переносном смысле.

Благодаря чёткости канонов объявленного конкурса, их справедливости, публичности и прозрачности десятка лучших спортсменов в этом году признана всем спортивным сообществом, спортивными журналистами и самое главное — разными слоями нашего общества. Считаю важным это обстоятельство, поскольку знаю, что в спорте недопустимо проведение разделяющих линий. Уверен, что в результате такого подхода вокруг выбора в конкурсе лучших спортсменов года восстановление согласия в спортивной семье Армении и повышение доверия к осуществляемому процессу стали реальностью.

В то же время считаю, что не нужно останавливаться. Необходимо увеличивать географию проведения этой важной инициативы. Я уже поручил обсудить и разработать новые форматы активного привлечения к конкурсу спортивных организаций и спортсменов Диаспоры. Из духа триединства Армения — Арцах — Диаспора вытекает три ключевых принципа, заложенных в основе конкурса: значительные спортивные достижения и прославление Армении. Это придаст этому мероприятию новую логику и качество.

Дорогие спортсмены, спортсменки и тренеры,

Уважаемые представители армянского спорта,

Будьте уверены, что стоящие перед вами проблемы всегда будут в центре внимания соответствующих структур государства и лично моего внимания. Несомненно, хочу выразить благодарность председателю НОКА господину Гагику Царукяну, председателям наших спортивных федераций за их личные усилия и средства, направленные на развитие нашего спорта.

Вновь поздравляя с праздниками Нового года и Святого Рождества, желаю вам доброго здоровья, счастья в личной жизни и всё новых успехов на мировых спортивных аренах во славу армянского спорта и нашей Родины.

Спасибо.

Пресс-служба Президента Армении