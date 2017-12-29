«Почему только мои дети должны есть масло и мясо?»: Гагик Царукян подарил гюмрийцам сто миллионов – видео

Лидер ППА Гагик Царукян, который вчера посетил Гюмри, чтобы почтить память жертв землетрясения, заявил, что подарит гюмрийцам 100 миллионов драмов. А в беседе с журналистами, коснувшись роста цен и царящей в стране бедности, он сказал: «Бедность исчезает благодаря экономическому развитию, необходимо открывать рабочие места, надо повышать зарплаты и пенсии, скажем так, это вне всяких обсуждений. Я люблю Гюмри, люблю гюмрийцев – как гостеприимных, хороших людей, и я здесь бываю не от выборов к выборам, а люблю этих людей, их традиции, они радушные, добросердечные люди, хозяева своего слова. Потому в конце каждого года я приезжаю сюда, чтобы поздравить этих людей, подбодрить их и предоставить некоторую помощь.

Что и говорить… Богатство любого государства – это его народ, и мы должны обратить внимание, что эти люди – наше богатство, наша сила, могли жить с надеждой и верой, чтобы спокойно могли смотреть в лицо своим детям. И хотя бы этот радостный праздник могли отметить всей семьей, чтобы было и мясо, и масло…».

Он отметил, что именно по этой причине предоставил 100 миллионов драмов друзьям – Вардевану Григоряну и Вардану Гукасяну, чтобы 50 миллионов они разделили между жильцами домиков, а 50 миллионов раздали тем, кто находится в тяжелых условиях. «Но… за счет благотворительности страну не построишь, надо в людей вселять надежду, веру, что о них кто-то думает, мы должны иметь возможность изменить закон, заменять соответствующих людей, давать людям полноценную возможность создавать рабочие места. Сегодня Гюмри должен заниматься тем, чем в основном занимался и раньше, только его надо перевооружить, открыть заводы, выпускать продукцию, заниматься реализацией продукции. Пессимисты в любой программе видят только негатив, оптимисты даже в плохой программе видят хорошее. Люди всегда должны быть доброжелательными, добрыми, и суметь с надеждой и верой претворять в жизнь свои слова».

Гагик Царукян отметил, что, может быть, он и не говорит столь искусно, но он хозяин своего слова. Согласно ему, человек должен почувствовать экономический рост «на улучшении условий в своей семье, на образе жизни своих детей, открывая дверь своего холодильника». По словам Гагика Царукяна, против бедности надо бороться сплоченно. «Не вражески, мол, Царукян сказал это, пропустил запятую, я говорю – политическая принадлежность не имеет значения, если кто-то находится под тяжелым бременем, помогите ему, и наш общий подход должен быть таким. Царукян любит свой народ бескорыстно, Царукян обеспеченный человек, но одним цветком весна не наступает. Не только мои дети должны употреблять и мясо, и масло, но и дети любой обычной семьи. Человек из обычной рабочей семьи не может забыть свой народ. Я сам из рабочей семьи и мне знаком этот образ жизни, психология… Мне кажется, что все мы обязаны понимать это и ценить людей».