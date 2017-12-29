Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 15:59 | Декабрь 29 2017
15:59 | Декабрь 29 2017

Первый концерт Сергея Смбатяна в 2018г состоится 1 января в Кран-Монтане (Швейцария): будет представлена ​​музыка Арам Хачатуряна

Первый концерт Сергея Смбатяна в 2018г состоится 1 января в Кран-Монтане (Швейцария): будет представлена ​​музыка Арам Хачатуряна

Первый концерт художественного руководителя и главного дирижера Армянского государственного симфонического оркестра Сергея Смбатяна состоится 1-го января.  Он примет участие в 6-м новогоднем гала-концерте Crans-Montana Classics (Швейцария).

Оркестр Cameristi della Scala из Милана выступит под руководством Сергея Смбатяна.

В праздничный вечер оркестр представит захватывающую программу! Оркестр и пианист Ян Лишецкий представят произведения Фредерика Шопена, Петра Чайковского, Жоржа Бизе, Сергея Прокофьева.

И, конечно же, по традиции, Сергей Смбатян также представит армянское композиторское искусство время концерта. Оркестр исполнит фрагменты из произведений Арама Хачатуряна.

Кран-Монтана — известный швейцарский горный курорт, где Crans-Montana Classics известен своими концертами классической музыки со всемирно известными музыкантами и солистами. Во время фестиваля проводятся мастер-классы. Эти мастер-классы направлены на то, чтобы стимулировать и помогать музыкантам нового поколения.

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Рубрики: Культура

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