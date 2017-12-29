Человек, установивший муляж взрывного устройство под елку, сообщил о мотивах: СНБ

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы национальной безопасности, была выявлена личность человека, подложившего 24 декабря под елку во дворе Национального архитектурно-строительного университета муляж взрывного устройства.

Он признался в содеянном и сообщил о мотивах. Указанное лицо было представлено компетентному органу – полиции РА, который подготовил материалы по делу.

Примечание. Лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана вступившим в силу приговором суда, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения.