Не скрываю, надеюсь, что эта поздравительная речь оставит осадок: Карен Карапетян — фото

Премьер-министр Карен Карапетян 28 декабря пригласил на новогодний прием представителей средств массовой информации.

Глава Правительства поздравил представителей СМИ с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелал здоровья, счастья, любви, мира и тепла их семьям. «Мы все мечтаем увидеть, что наша страна лучше и сильнее, и в этом деле у вас чрезвычайно важная и необходимая миссия и ответственность. Вы можете указать волнующие общество вопросы, диагностировать проблемы, зафиксировать узкие места и, почему нет, также предложить решения. Вы можете подвигнуть наших граждан на хорошие дела, воодушевить их, героизировать, создать правильный образ гражданина, можете в профессиональной дискуссии сформировать новую культуру, но также можете сделать обратное, невольно демотивировать честных и патриотичных людей.

Хочу привести один пример, который мы часто применяем к налоговой, когда обсуждаем некоторые действия, которые последняя намерена осуществить в отношении работающего в незаконном поле, уклоняющегося от налогов потенциального героя. Всегда говорим: представь, что твоим героем является не уклоняющийся от налогов, а работающий в «белом поле» законопослушный бизнесмен, и если эти твои правила и действия причинят ему неудобство, вне зависимости от привлекательности имеющихся ожиданий, мы этих действий не осуществляем. Думаю, что этот подход можно применять и в вашей повседневной жизни.

Наша сегодняшняя жизнь такова, что, по моему мнению, быть прагматиком, иметь рациональный образ мышления, держаться подальше от популизма необходимо, и это должно стать нормой жизни. Вы можете быть лучшими пропагандистами, если это желание будет, потому что самое большое влияние на это поле имеете вы.

Правительство чрезвычайно заинтересовано и готово с медиа-сообществом сформировать новые правила коммуникации и придать новое содержание. В этом плане, если с вашей стороны будет такое желание, мы будем очень рады.

Поздравляя вас с Новым годом, по правде говоря, не скрываю, надеюсь, что эта поздравительная речь оставит осадок, и когда вы будете встречать Новый год со своей семьей, с детьми, старшими, родственниками, воодушевлять друг друга, обнимать, получать тепло и потом перейдете к повседневной жизни, может быть, иногда будете ее вспоминать. Поздравляю вас с Новым годом, будьте здоровы, получите хороший тонус в эти праздничные дни, потому что нам многое предстоит сделать и я, конечно, убежден, что у нас будет такая страна, которой мы все будем гордиться», — отметил Карен Карапетян.

За постоянное внимание к деятельности Правительства Республики Армения и ее освещение Карен Карапетян поощрил ряд представителей СМИ и ответственных за связи со СМИ из государственных ведомств благодарственными грамотами Премьер-министра Республики Армения.

Пресс-служба Правительства Армении