Армянская культура вызывает большой интерес в Украине: историк

«В Украине, из года в год, растет интерес к армянской культуре. Мероприятия проводимые Союзом армян Украины, посещают тысячи людей в разных регионах страны». Об этом изданию AnalitikaUA.net сообщил глава Комитета по вопросам историко-культурного наследия Союза армян Украины Давид Давтян.

«2017-й начался с мероприятий, посвящённых 200-летию Ивана Айвазовского, которые проводились в разных регионах в течении всего года. Союзом армян Украины, также были организованы беспрецедентные выставки армянских икон Украины, средневековых Евангелий и экспозиции хачкаров в Национальном заповеднике «София Киевская». Все выставки посвященные многовековой истории и культуре армян Украины вызвали большой интерес у посетителей», — рассказал Давтян.

По словам историка, он наблюдает повышенный интерес к армянской истории и культуре в Украине, что проявляется в увеличении посещаемости тематических мероприятий.

«Часто, когда мы проводим выставки и презентации, направленные на популяризацию страниц украинско-армянской истории, к нам подходят люди, и говорят, что после всего увиденного и услышанного, они хотят посетить армянские культурные памятники в Украине и обязательно побывать в самой Армении», — отметил он.

Напомним, Союз армян Украины проводит активную работу в направлении популяризации национальных исторических ценностей, как отметил председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян, наука традиционно находится в центре внимания нашей организации. «Для нас важен каждый историко-культурный объект, мы гордимся богатым культурным и историческим наследием армян Украины, и сделаем все возможное для сохранения и популяризации исторического, архитектурного и культурного наследия».