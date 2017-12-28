«Для меня очевидно, что Азербайджан не мог начать апрельскую войну без согласования с Россией»: Никол Пашинян

Как вы представляете безопасность Армении, если завтра Россия покинет Армению, можете ли вы дать оценку пользе от российского военного присутствия в Армении? С таким вопросом к главе фракции «Елк» Никола Пашиняну обратился один из пользователей Фейсбука.

Он ответил на вопрос в прямом эфире в социальной сети: «Мы не говорим, чтобы завтра Россия вывела свою военную базу, мы говорим, что произойдет с Арменией, если Россия однажды решит покинуть этот регион, в истории такие ситуации уже были. Мы говорим, что в сфере безопасности нельзя быть настолько зависимым от одного центра, сегодня мы нуждаемся в сбалансированности. Я не говорю, что завтра Россия решит и уйдет отсюда, но могут возникнуть ситуации, когда может оказаться вынужденной сделать это, измениться геополитическая конъюнктура. Армения должна быть сама гарантом номер один своей безопасности, другие факторы могут меняться, также и интересы могут измениться».

Пашинян отметил, что эта проблема становится более острой в ​​контексте апрельской войны: «Для меня это очевидно, что Азербайджан не мог начать эту войну без согласования с Россией. Для таких утверждений есть конкретные факты. Что произошло во время грузино-осетинской войне в 2008 году, когда Грузия решила захватить Южную Осетию, вмешалась Россия, российские войска достигли окрестностей Тбилиси. Разве после такого азербайджанское руководство осмелилось бы совершить пойти на такие действия без согласования с Россией? В дни апрельской войны Россия заявила, что будет продолжать поставлять оружие Азербайджану, и это была прямая поддержка, и такие ситуации должны заставить нас задуматься о нашей среде безопасности». Он отметил, что какая-либо страна не должна иметь возможность решать, что Армения больше не должна существовать, или Арцахский вопрос должен быть урегулирован именно таким-то же образом.