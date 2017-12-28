Джонни Меликян: «Визит президента в Грузию может стать переломным» — видео

Эксперт по Грузии Джонни Меликян визит президента Сержа Саргсяна в Грузию назвал положительным и конструктивным.

Вчера в пресс-центре «Арменпресс» он отметил: «Есть предпосылки для того, чтобы этот визит стал переломным». Он заметил, что состоялись многосторонние встречи, включающие и сферу экономики, и безопасности, обсуждались почти все аспекты, существующие в межгосударственных отношениях. «Однако, многое зависит от реакции грузинской стороны», – добавил он.

Меликян положительно оценивает то, что по данным 11 месяцев уходящего года торговый оборот между Арменией и Грузией вырос на 24 процента. Он подчеркнул, что в основном вырос экспорт, импорт уменьшился. В уходящем году Грузию посетили 7 миллионов туристов из разных стран, из них 1,5 миллиона – из Армении. Джонни Меликян подчеркнул, что в финансовом эквиваленте для Грузии это важный показатель.

Для развития отношений между двумя странами Джонни Меликян отмечает важность реализации единой программы для выступления в качестве транзитных стран. Он говорит, что важно заявление президента Сержа Саргсяна о создании совместных предприятий. Он считает, что это должно заинтересовать грузинскую сторону, так как рынок ЕАЭС для них важен, а для них самой близкой из стран из ЕАЭС является Армения.

Эксперт считает важным и прекращение практики голосования против друг друга в международных инстанциях. Об этом говорил и президент Серж Саргсян. Господин Меликян вспомнил, что такая договоренность существовала с 1990-х, но была нарушена в годы президентства Михаила Саакашвили. И голосование друг против друга в международных инстанциях часто создает помехи в межгосударственных отношениях.

«Не знаю, обсуждалось или нет, но было бы хорошо завершить работы по демаркации границ. У Грузии сегодня очерченные границы имеются только с Турцией», – сказал докладчик, добавив: «Грядущий 2018-й год в армяно-грузинских отношениях может стать годом, полным новых подходов и новой энергии».

Рассматривая армяно-грузинские отношения в контексте подписанного соглашения с ЕС, Джонни Меликян сказал, что не думает, что это многое изменит.

Грузиновед также коснулся возможности использования альтернативных Ларсу маршрутов, в частности, задействования абхазской железной дороги. Он считает, что роль армянской стороны должна заключаться в том, что процесс должен быть без предусловий.

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Коснувшись проблем Джавахка, он заметил, что социальные проблемы есть и в других районах Грузии: «Армянская сторона может сказать, что может осуществить некоторые инвестиции, однако это внутренние проблемы Грузии, мы большего не можем сделать». Кстати, докладчик подчеркнул, что по новой конституции Грузии, грузинская сторона не может лишить гражданства Грузии граждан с двойным гражданством.