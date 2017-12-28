Генерал Тер-Тадевосян – о продаже Россией оружия Азербайджану и членстве нашей страны в ОДКБ: видео

Aravot.am вчера спросил у Героя Арцаха, легендарного генерал-майора Аркадия Тер-Тадевосяна – Командоса, что дает нашей стране членство в Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

«Оно дало то, что мы существуем, кто стоит на наших границах с Азербайджаном и Турцией? Не наши силы стоят, а ОДКБ, войска России. Я, конечно, понимаю подтекст вашего вопроса. В последнее время было несколько проблем, они не главное, а главное то, что эти силы есть, и они постепенно будут развиваться. Не может какое-либо государство, нация существовать в одиночку, оно должно находиться в какой-нибудь команде. Сейчас мы в той команде, которая, можем сказать, развивается, и с течением времени начнет выполнять поставленную перед ней цель», – сказал генерал.