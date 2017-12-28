СНБ подтверждает: пресечен въезд в Армению иностранца, подозреваемого в причастности к международной террористической организации

Как мы уже сообщали, из достоверных источников нам стало известно, что днями ранее армянскими силовыми структурами была предотвращена попытка въезда в нашу страну одного из членов международной террористической группировки «Исламское государство».

Для выяснения подробностей об инциденте мы обратились в Службу национальной безопасности, которая сегодня подтвердила нашу информацию, сообщив, что «в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных подразделениями Службы национальной безопасности, в Армению действительно был предотвращен въезд иностранного гражданина, подозреваемого в причастности к международной террористической организации».

В целях продолжения оперативно-розыскных мероприятий Служба национальной безопасности не представила дополнительной информации об инциденте, но проинформировала, что в случае получения достоверной информации об угрозах национальной безопасности РА подобные превентивные мероприятия осуществляются постоянно.

В частности, только в 2017 году, в рамках антитеррористической деятельности, в Республику Армения был запрещен въезд 960 гражданам других стран, подозреваемых в связях с международными террористическими организациями, а еще 95 иностранцев были взяты под пограничный контроль по особому режиму розыска.

Служба национальной безопасности (NSS) также сообщила, что для предотвращения проникновения членов международных террористических групп на территорию Армении Служба национальной безопасности активно сотрудничает с партнерскими организациями в других странах.