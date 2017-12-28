Из Комеди-клаба в Союз журналистов: что намерена делать Сатик Сейранян как председатель организации

Как мы уже сообщали, сегодня состоялся съезд Союза журналистов, и Астхик Геворгян, занимавшая пост председателя союза на протяжении 40 лет (с 1977 года), попрощалась с союзом. Избран новый председатель – Сатик Сейранян.

Съезд прошел в атмосфере дискуссий и споров. В общей сумятице Сатик Сейранян предложила, чтобы на съезде председательствовал декан факультета журналистики ЕГУ Нагаш Мартиросян. Не успел он еще подняться на трибуну, как Лаврентий Мирзоян упрекнул его – «а кто тебя выбирал!»: «Если мы сидим в зале и не в курсе, голосовали ли за вас, а вы председательствуете, это другое дело. Зал, вы согласны, чтобы председательствовал господин Нагаш Мартиросян?». Мартиросян продолжил председательствовать, предложив ревизионной комиссии представить отчет. Лаврентий Мирзоян был поражен: «Вот тебе раз, и это съезд? Причем – журналистов?». Заявив, что съезд проводится с грубым нарушением закона, а он принципиален и не хочет в этом участвовать, Лаврентий Мирзоян удалился.

Нагаш Мартиросян заверил, что это новая веха, и в деятельности Союза журналистов начинается новый этап.

Когда была представлена кандидатура Сатик Сейранян в качестве председателя Союза журналистов, Арутюн Цатрян пожаловался, сказав, что он выдвигает свою кандидатуру. Выяснилось, что он является аспирантом ЕГУ, не имеет права на баллотирование, так как согласно уставу всего три года, как является членом союза. Сатик Сейранян представила свой план деятельности, свое виденье работы союза и другое. Ее программные положения мы представим позднее.

Сатик Сейранян пообещала, что постарается сделать структуру авторитетной, так как сейчас союз напоминает клуб юмора, если раньше водители такси знали адрес союза, сейчас никто не знает, где он находится и чем занимается.

Сатик Сейранян представила состав правления, их приняли голосованием. В состав правления вошли Роланд Шароян, Завен Хачикян, Артем Ерканян, Нагаш Мартиросян, Григор Джаникян, Зара Арамян, Мариетта Макарян.

Члены Союза единогласно говорили, насколько отстал союз, один даже сыронизировал, что в дни рождений даже поздравительные открытки отправлялись по почте, как во времена коммунистов – подписывались и забирали, эти люди представления не имеют ни об электронной почте, ни о новых технологиях.

Съезде 57 голосами «за» и 1 «против» избрал Сатик Сейранян председателем Союза журналистов, Арутюн Цатрян получил 0 голосов.

Во время беседе с журналистами после съезда в ответ на вопрос, почему она была членом этой мертвой структуры, чтобы стать председателем и потом изменить его, Сатик Сейранян сказала: «А есть что-то другое? Ничего не делать? Я думаю так – если я могу что-то сделать, то лучше сделать это. Значит, мы ничего не должны делать так, сказать – испорчено, и починить невозможно?». Она сказала, что для нее не было неожиданностью, что съезд должен был пройти просто так: «Я на протяжении десятков лет была не только действующим, но и активным журналистом, И я руковожу редакцией и мы, редакторы, неоднократно и в соцсетях, и вне их, всегда собираемся и обсуждаем наши проблемы. К сожалению, не все журналисты являются членами союза, но работу вели. Надо быть слепым, чтобы не видеть этого».

Сатик Сейранян отметила приоритетные проблемы, которые она намерена решать в медиа-сфере, начиная с защиты интересов журналистов и до их поощрения. Она указала, что необходимо провести материальную инвентаризацию, союз журналистов может даже приобрести акции и использовать поступающую прибыль для нужд союза. «Сегодня я заметила одну вещь, на обратной стороне членской карточки написано – «просим вашей поддержки». Я не хочу, чтобы это важнейшее звено четвертой власти выступало в роли просителя. Мы являемся требователями, мы – рычаг, обладающий влиянием».

Принимая во внимание, как проходил съезд, в какой атмосфере, мы поинтересовались у нее, может ли случиться так, что в будущем Сатик Сейранян окажется перед фактом, будет уязвимой, ей напомнят, при каких обстоятельствах она была избрана, вы не являетесь председателем союза. Сатик Сейранян согласилась с этим. Она даже не исключал, что вскоре созовет новый съезд по новому уставу.