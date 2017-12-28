Высокопоставленные дипломаты МИД Исламской Республики Иран посетили АИМОБ

28 декабря, 2017г., Ереван. Вчера в Армянском Институте международных отношений и безопасности приняли руководителя отдела Кавказа и Центральной Азии Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран, бывшего посла ИРИ в Турции, господина Али Реза Бикдели, ведущего эксперта Института политических и международных исследований МИД, руководителя групп экономических и энергетических исследований и исследований Центральной Азии и Кавказа, господина Мохсена Пакпарвара, секретаря Посольства ИРИ в Армении, господина Аббаса Корбани.

Со стороны АИМОБ на встрече принимали участие основатель Института и руководитель исследовательских программ Степан Сафарян, эксперт по региональным вопросам Рубен Меграбян и иранист Армен Варданян.

Участники встречи обменялись мнениями по региональным проблемам и развитиям, представляющим взаимный интерес, концентрируясь на перспективах и возможностях углубления и развития отношений Армения-Иран в различных сферах.

В этом контексте предметом обсуждения стали вопросы сотрудничества, реализации совместных программ между Армянским Институтом международных отношений и безопасности и Института политических и международных исследований Министерства иностранных дел ИРИ.

Стороны выразили заинтересованность и готовность в регулярных встречах и обсуждениях вопросов, представляющих взаимный интерес.

Пресс-служба Армянского Института международных отношений и безопасности