«Исламское государство» пытается проникнуть в Армению?

Из достоверного источника нам стало известно, что около 10 дней назад армянскими силовыми структурами была предотвращена попытка въезда в нашу страну одного из членов международной террористической группировки «Исламское государство».

Согласно дошедшей до нас информации, в середине декабря пограничной службой Армении и органами национальной безопасности в аэропорту «Звартноц» в Ереване был задержан гражданин одной из стран Центральной Азии (имя уточнить не удалось), который является членом «Исламского государства».

Этот человек прибыл из Турции и попытался проникнуть на территорию Армении, что своевременно было предотвращено соответствующими структурами Армении, а лицо, возможно связанное с террористической организацией, было отправлено обратно в Турцию.

В связи с инцидентом мы попытались выяснить подробности через свои источники в аэропорту «Звартноц», но не смогли получить информацию, нам порекомендовали связаться с соответствующими органами. За подробной информацией об инциденте мы обратились в Службу национальной безопасности, но ответа еще не получили.

Газета «Аравот»

28.12.2017г