В этом случае соглашение Армения-ЕС останется на бумаге, не способствуя диверсификации: «Жаманак»

Вместе с утверждениями, что Россия никого не ставит перед выбором и спокойно относится к углублению отношений Армении с Евросоюзом, замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в интервью «Коммерсанту» одновременно предупреждает, что Армения не может брать обязательств в других форматах, в том числе в рамках «Восточного партнерства», которые противоречили бы договоренностям, достигнутым ранее с Кремлем.

Из слов Карасина складывается двойственное впечатление. Внешне выглядит так, что власти Армении могут иметь дело с Европейским союзом на том уровне и в той мере, в какой это позволяет Москва. Эта версия достойна доверия и логична особенно в контексте тех заявлений представителей властей Армении, что присоединение Армении к ЕАЭС не имеет альтернативы.

Заявление Карасина полностью созвучно растрезвоненному официальным Ереваном принципу «и-и», который, по сути, предполагает Евразийскую Армению с европейской улыбкой. В этом случае соглашение Армения-ЕС останется на бумаге, не способствуя диверсификации внешней политики и системы безопасности Армении, особенно потому, что политическая система и общество нашей страны находятся в состоянии «вне игры» и объективно не являются бенефициарами в вопросе выполнении взятых обязательств перед ЕС.

Саргис АРЦРУНИ

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жаманак»