Квирикашвили продемонстрировал как европейской, так и армянской стороне тот отклик, который нашел место в Грузии, и это был скандал – «168 жам»

«Запуск альтернативного маршрута через Рокский тоннель сегодня невозможен по политическим причинам. Грузия не может пожертвовать собой, грузинские власти не могут пойти по пути самоубийства. Договор со швейцарской компанией должен быть опубликован, чтобы общественность перестала обвинять грузинские власти в темных сделках. Простому гражданину трудно объяснить все подробности. Объявив это, Квирикашвили продемонстрировал и европейской, и армянской стороне тот отклик, который нашел место в Грузии, и это был скандал», – сказал в беседе с корреспондентом «168 жам» ректор Дипломатической академии Грузии Сосо Цинцадзе, комментируя разговоры о том, что в случае форс-мажорной ситуации маршрут через Абхазию и Южную Осетию (Рокский тоннель) может стать альтернативной Верхнему Ларсу.

По словам Цицнадзе, Квирикашвили обвиняют в том, что он имеет дело с Россией, обслуживает интересы России.

«Обвиняют, поскольку диалог между Россией и Грузией по важным вопросам пока не пошел по позитивному пути. А конструктивного диалога по важным вопросам не существует, как же может быть согласие по смежным вопросам? Для России выгодно вообще закрыть все предыдущие темы и попытаться возобновить отношения именно с этой точки, вынудив Грузию принять результаты войны 2008 года, но Грузия на это не пойдет», – сказал Цинцадзе.

Аракс МАРТИРОСЯН

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