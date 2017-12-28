Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 14:01 | Декабрь 28 2017
14:01 | Декабрь 28 2017

Банк ВТБ (Армения) объявляет последнюю в 2017г акцию по кредитам под залог золота

Банк ВТБ (Армения) объявляет последнюю в 2017г акцию по кредитам под залог золота

В канун новогодних праздников Банк ВТБ (Армения) запускает последнюю в 2017г.  акцию по кредитам под залог золота. В рамках акции, которая будет действовать до 31.01.2018 г., клиенты получат возможность оформить кредиты под залог золотых изделий на выгодных условиях:

  • Годовая процентная ставка — 2% для кредита в драмах РА и 1% — для кредита в долларах США;
  • Сумма кредита — в размере до 150% от оценочной стоимости залога;
  • Срок кредита — до 90 дней;
  • Взимается единоразовая комиссия за выдачу кредита максимум до 4% от суммы кредита.

Для оформления кредитов под залог золота на выгодных условиях клиенты могут обратиться в любой из 65-и филиалов Банка ВТБ (Армения), предъявив лишь документ, удостоверяющий личность. Оформление кредита осуществляется на месте за считанные минуты.

С более подробной информацией об условиях и тарифах акции можно ознакомиться в филиалах Банка ВТБ (Армения), а также позвонив в Единую информационную службу Банка по номеру 87-87.

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Рубрики: Бизнес

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