Таинство рождественских праздников

Поскольку приближается Новый год и Рождество, вспомним одно из самых известных новогодних произведений мировой литературы, повесть Чарльза Диккенса «Рождественская песнь», герой которой – Эбенезер Скрудж, не понимает, почему люди радуются в новогодние дни, почему они любят друг друга, почему они протягивают друг другу руку помощи. И вот, на Рождество его по очереди навещают призраки и через испытания полностью преобразовывают эту мрачную, мизантропическую личность.

Это рождественская сказка, созданная одним из лучших писателей всех времен в середине XIX века. Как и у любой сказки, у нее есть свой глубинный смысл. То, на что вы не обращаете внимания в течение всего года, начинаете замечать в «момент истины». То, что вам не удалось или вы поленились сделать за весь год, вы хотя бы планируете осуществить в следующем году. Просите прощения у того, кому причинили боль. Весь год вы носились за какими-то иллюзорными «победами», «успехами», но в какой-то момент вы начинаете думать, а нужно ли это вам на самом деле? Вот такое «сказочные», волшебные превращения происходят с людьми в новогоднюю ночь.

На самом деле это чудо – в наших руках, и все зависит только от нас самих. Появится злая мысль и пожелает обустроиться на «долгое жительство» в нашей голове, гоните ее и взамен «пригласите» какую-либо позитивную, светлую мысль. В итоге «непрошеный гость» вынужден будет покинуть вас, потому что, как известно, мы не можем одновременно думать о двух разных вещах.

А что делать, когда вокруг вас «витают» злобные и завистливые мысли? В интернете, как у меня уже была возможность несколько раз писать, вы можете их просто не читать. Когда такие мысли вам нашептывают на ухо, их невозможно не услышать, но вы можете не поддерживать «тональность» навязываемого разговора. В конечном счете, вовсе не обязательно строить «великосветскую беседу» вокруг злословия на чей-то счет и сплетнях о ком-то. Смените тему, пропустите мимо ушей, наконец-таки, просто отойдите, пока негативная энергия вашего собеседника не иссякнет.

После такого простого действия вы будете жить в другом мире. Да-да, на самом деле в преобразовании мира нет ничего сложного, просто мы должны измениться сами. Точно так, как изменился Эбенезер Скрудж. О таких вещах можно размышлять в любое время и в любой день. Но в христианском мире принято думать об этом во время рождественских праздников, когда родился Тот, кто показал нам путь избавления от своих пороков.